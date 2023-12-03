Bali United vs Arema FC: Stefano Cugurra Imbau Serdadu Tridatu Tak Remehkan Lawan

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengimbau para pemainnya untuk tidak menganggap remeh Arema FC jelang pertemuan kedua tim di pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Meski menghuni papan bawah di klasemen sementara, Teco menilai Singo Edan punya sejarah sebagai salah satu tim kuat di Indonesia.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- akan menjamu Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (4/12/2023) pukul 15.00 WIB. Pertandingan yang sangat penting bagi kedua kubu untuk bisa meraih kemenangan guna memperbaiki posisi mereka di papan klasemen Liga 1 2023-2024.

Bali United saat ini berada di posisi tiga dengan koleksi 36 angka, sedangkan Arema FC masih menghuni zona merah atau tepatnya posisi 16 dengan koleksi 18 poin. Secara performa, Serdadu Tridatu tentu lebih diunggulkan. Terlebih mereka akan bermain di hadapan publiknya sendiri.

Kendati begitu, Teco menaruh respek dengan tim sekelas Arema FC yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Persija Jakarta itu mengatakan bahwa Singo Edan tetap harus diwaspadai.

“Kami respek dengan mereka (Arema FC) sebagai lawan pekan ini. Arema adalah salah satu lawan tim besar dan punya sejarah panjang di Indonesia,” ungkap Teco, dilansir dari situs resmi Bali United, Sabtu (2/12/2023).