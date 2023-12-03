Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bali United vs Arema FC: Stefano Cugurra Imbau Serdadu Tridatu Tak Remehkan Lawan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:12 WIB
Bali United vs Arema FC: Stefano Cugurra Imbau Serdadu Tridatu Tak Remehkan Lawan
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR – Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengimbau para pemainnya untuk tidak menganggap remeh Arema FC jelang pertemuan kedua tim di pekan ke-21 Liga 1 2023-2024. Meski menghuni papan bawah di klasemen sementara, Teco menilai Singo Edan punya sejarah sebagai salah satu tim kuat di Indonesia.

Serdadu Tridatu -julukan Bali United- akan menjamu Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (4/12/2023) pukul 15.00 WIB. Pertandingan yang sangat penting bagi kedua kubu untuk bisa meraih kemenangan guna memperbaiki posisi mereka di papan klasemen Liga 1 2023-2024.

Bali United saat ini berada di posisi tiga dengan koleksi 36 angka, sedangkan Arema FC masih menghuni zona merah atau tepatnya posisi 16 dengan koleksi 18 poin. Secara performa, Serdadu Tridatu tentu lebih diunggulkan. Terlebih mereka akan bermain di hadapan publiknya sendiri.

Kendati begitu, Teco menaruh respek dengan tim sekelas Arema FC yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Persija Jakarta itu mengatakan bahwa Singo Edan tetap harus diwaspadai.

“Kami respek dengan mereka (Arema FC) sebagai lawan pekan ini. Arema adalah salah satu lawan tim besar dan punya sejarah panjang di Indonesia,” ungkap Teco, dilansir dari situs resmi Bali United, Sabtu (2/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656479/latihan-cuma-sebulan-megawati-hangestri-bersyukur-raih-perunggu-di-sea-games-2025-kgu.webp
Latihan Cuma Sebulan, Megawati Hangestri Bersyukur Raih Perunggu di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/vietnam_vs_thailand.jpg
Jadwal Final Sepak Bola SEA Games 2025: Vietnam vs Thailand, Live GTV
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement