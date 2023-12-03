Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Persita Tangerang, Firza Andika Janji Tak Mau Bikin Kecewa Jakmania

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |02:38 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Persita Tangerang, Firza Andika Janji Tak Mau Bikin Kecewa Jakmania
Pemain Persija Jakarta, Firza Andika. (Foto: Instagram/firzaandika11)
A
A
A

JAKARTA - Penggawa Persija Jakarta, Firza Andika, berjanji bakal membantu timnya meraih kemenaangan saat menjamu Persita Tangerang di laga lanjutan Liga 1 2023-2024, pada Minggu (3/12/2023) pukul 19.00 WIB. Sebab ia tak mau mengecewakan Jakmania yang akan hadir secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti.

Firza mengatakan Persija sudah melakukan sederet evaluasi untuk melawan Pendekar Cisadane -julukan Persita. Semua itu dilakikan agar Persija tidak hilang poin seperti bermain inbang 1-1 dengan Bhayangkara FC pada pekan lalu.

"Kami para pemain sangat siap untuk menghadapi Persita, apalagi dengan hasil kemarin. Kami tidak ingin mengecewakan The Jakmania," ucap Firza Andika dalam konferensi pers, Minggu (3/12/2023).

Mantan pemain Persikabo 1973 itu mengatakan Persija akan fokus dan tidak akan memandang sebelah mata tim lawan. Hal tersebut agar Persija dapat mengamankan tiga poin di laga kandang itu.

Firza Andika

"Untuk itu, kami akan berusaha sekeras mungkin untuk menyenangkan fans. Kami akan menampilkan yang terbaik agar bisa meraih 3 poin," sambung Firza Andika.

Halaman:
1 2
      
