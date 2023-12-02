Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Transfer Pemain Paling Kontroversial Antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, Nomor 1 Langsung Melempem

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |22:00 WIB
4 Transfer Pemain Paling Kontroversial Antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, Nomor 1 Langsung Melempem
Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: Persib)
A
A
A

DERETAN transfer pemain paling kontroversial antara Persib Bandung dan Persija Jakarta sempat membuat jagat sepakbola Indonesia heboh.

Persib Bandung dan Persija Jakarta adalah dua tim papan atas yang memiliki rivalitas paling panas di persepakbolaan Indonesia. Duel antara keduanya bahkan disebut-sebut sebagai El Clasico-nya Indonesia.

Persija Jakarta vs Persib Bandung

Sejak awal tahun 2000-an, rivalitas kedua tim ini di atas lapangan tidak pernah mereda. Di luar lapangan suporter kedua belah tim juga saling bersaing saat mendukung tim kesayangannya.

Fanatisme yang dipertontonkan oleh Bobotoh maupun The Jakmania kerap kali menjadi terlalu panas. Sampai-sampai, tim yang tandang harus menggunakan kendaraan militer saat menuju stadion untuk bertanding.

Rivalitas panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta ini juga berpengaruh dalam hal transfer pemain. Para pemain yang sempat bersinar di salah satu tim terkadang dicap sebagai pengkhianat saat pindah ke tim rival.

Meski begitu, sepanjang sejarah hal itu pernah terjadi tidak hanya sekali. Untuk itu, berikut Okezone rangkum 4 transfer pemain paling kontroversial antara Persib Bandung dan Persija Jakarta.

4. Imran Nahumarury

Imran Nahumarury

Imran Nahumarury adalah pemain yang memperkuat Persija pada tahun 2000 hingga 2003. Pada masa itu, pria asal Tulehu itu sukses membawa Persija Jakarta menjuarai Liga Indonesia pada musim 2001. Tak ayal saat itu namanya begitu dicintai oleh The Jakmania.

Namun pada 2003, Imran secara mengejutkan memutuskan untuk hengkang ke Persib Bandung. Naas, kariernya bersama Maung Bandung tidak berjalan baik sehingga hijrah ke Persita di musim berikutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656001/cabang-menembak-moncer-persembahkan-medali-emas-ke47-untuk-indonesia-zay.webp
Cabang Menembak Moncer, Persembahkan Medali Emas ke-47 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/05/shin_tae_yong_resmi_menjadi_pelatih_ulsan_hd.jpg
Komentar Mengejutkan Shin Tae-yong soal Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement