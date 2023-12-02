4 Transfer Pemain Paling Kontroversial Antara Persib Bandung dan Persija Jakarta, Nomor 1 Langsung Melempem

DERETAN transfer pemain paling kontroversial antara Persib Bandung dan Persija Jakarta sempat membuat jagat sepakbola Indonesia heboh.

Persib Bandung dan Persija Jakarta adalah dua tim papan atas yang memiliki rivalitas paling panas di persepakbolaan Indonesia. Duel antara keduanya bahkan disebut-sebut sebagai El Clasico-nya Indonesia.

Sejak awal tahun 2000-an, rivalitas kedua tim ini di atas lapangan tidak pernah mereda. Di luar lapangan suporter kedua belah tim juga saling bersaing saat mendukung tim kesayangannya.

Fanatisme yang dipertontonkan oleh Bobotoh maupun The Jakmania kerap kali menjadi terlalu panas. Sampai-sampai, tim yang tandang harus menggunakan kendaraan militer saat menuju stadion untuk bertanding.

Rivalitas panas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta ini juga berpengaruh dalam hal transfer pemain. Para pemain yang sempat bersinar di salah satu tim terkadang dicap sebagai pengkhianat saat pindah ke tim rival.

Meski begitu, sepanjang sejarah hal itu pernah terjadi tidak hanya sekali. Untuk itu, berikut Okezone rangkum 4 transfer pemain paling kontroversial antara Persib Bandung dan Persija Jakarta.

4. Imran Nahumarury





Imran Nahumarury adalah pemain yang memperkuat Persija pada tahun 2000 hingga 2003. Pada masa itu, pria asal Tulehu itu sukses membawa Persija Jakarta menjuarai Liga Indonesia pada musim 2001. Tak ayal saat itu namanya begitu dicintai oleh The Jakmania.

Namun pada 2003, Imran secara mengejutkan memutuskan untuk hengkang ke Persib Bandung. Naas, kariernya bersama Maung Bandung tidak berjalan baik sehingga hijrah ke Persita di musim berikutnya.