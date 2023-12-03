Advertisement
LIGA INGGRIS

Dikalahkan Newcastle, Erik ten Hag Minta Manchester United Langsung Alihkan Fokus ke Chelsea

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |09:06 WIB
Dikalahkan Newcastle, Erik ten Hag Minta Manchester United Langsung Alihkan Fokus ke Chelsea
Pelatih Manchester United, Erik ten Hag (Foto: Reuters)
TYNESIDE – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, berkomentar mengenai kekalahan timnya dari Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Namun, Ten Hag tak ingin larut dalam kekalahan tersebut dan ingin skuadnya langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Chelsea.

Setan Merah -julukan Man United- harus menelan kekalahan 0-1 saat melawat ke markas Newcastle di Stadion St James Park, Minggu (3/12/2023) dini hari WIB. Adapun gol kemenangan tim berjuluk The Magpies itu dicetak oleh Anthony Gordon di menit ke-55.

Usai pertandingan, Ten Hag pun kecewa karena tim besutannya menelan kekalahan. Akan tetapi, juru taktik asal Belanda itu tidak ingin ambil pusing dari hasil minor tersebut. Dia yakin Man United akan bangkit di laga selanjutnya melawan Chelsea di Stadion Old Trafford pada Kamis (7/12/2023) mendatang.

“Jika Anda kalah, Anda selalu tidak bahagia dan kami berbicara dengan tim tentang alasannya, tetapi saya yakin tim ini tangguh, kami harus bangkit, kami juga melakukannya setelah City,” kata Ten Hag, dilansir dari Manchester Evening News, Minggu (3/12/2023).

“Tim ini punya pengalaman dan kami harus bersiap untuk Rabu, pertandingan berikutnya (melawan Chelsea di kandang), dan tidak boleh terpaku pada pertandingan ini,” sambungnya.

