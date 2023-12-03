Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Nick Pope Jadi Tumbal Kemenangan Newcastle United atas Manchester United

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |08:05 WIB
Nick Pope Jadi Tumbal Kemenangan Newcastle United atas Manchester United
Kiper Newcastle United, Nick Pope saat ditarik keluar lapangan (Foto: Reuters)
TYNESIDE – Newcastle United sukses menumbangkan Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Tapi kemenangan itu harus dibayar mahal karena kiper andalan Newcastle, Nick Pope, dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius.

The Magpies -julukan Newcastle United- menang tipis 1-0 atas Man United di Stadion St James Park, Minggu (3/12/2023) dini hari WIB. Gol semata wayang itu dicetak oleh sontekan Anthony Gordon di menit ke-55 setelah sukses memaksimalkan umpan matang dari Kieran Trippier.

Harus diakui bahwa Newcastle tampil sangat dominan ketimbang Man United dalam laga tersebut. The Magpies beberapa kali mengancam gawang tamunya itu. Selain itu, mereka juga tampil cukup solid dalam bertahan.

Solidnya pertahanan The Magpies juga tak luput dari sosok Pope di bawah mistar gawang. Tapi dia harus mengalami cedera sehingga diganti oleh Martin Dubravka pada menit ke-86. Mengenai hal ini, Eddie Howe, selaku pelatih Newcastle pun angkat bicara.

Howe mengatakan bahwa cedera yang dialami Pope terlihat cukup buruk. Akan tetapi, dia tidak bisa bicara banyak karena belum mengetahui pasti bagaimana kondisi kiper nomor satu Newcastle itu. Yang pasti, jika dia harus absen lama tentunya akan menjadi kerugian tersendiri bagi The Magpies.

“Kelihatannya buruk. Sepertinya dislokasi. Dia pernah mengalaminya sebelumnya dan sudah dioperasi dan berhasil kembali,” kata Howe, dilansir dari BBC, Minggu (3/12/2023).

“Tapi saya tidak tahu bagaimana masa depan dia, saya tidak tahu apakah dia perlu dioperasi atau tidak, tapi kami akan memeriksanya dan semoga dia akan segera kembali,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
