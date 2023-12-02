7 Negara Calon Kuat Juara Piala Eropa 2024, Nomor 1 Menatap Trofi Henri Delaunay Pertama

Timnas Inggris menjadi salah satu tim unggulan juara Piala Eropa 2024 (Foto: REUTERS)

SEBANYAK tujuh negara calon kuat juara Piala Eropa 2024 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya sedang mengincar trofi Piala Eropa pertamanya.

Piala Eropa 2024 akan digelar pada musim panas 2024 mendatang di Jerman. Pengundian fase grup akan dilaksanakan pada Minggu (3/12/2023) dini hari nanti WIB.

Setidaknya, ada tujuh negara calon kuat juara Piala Eropa 2024. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

Berikut 7 Negara Calon Kuat Juara Piala Eropa 2024

7. Portugal





Timnas Portugal tampil sempurna di fase kualifikasi Piala Eropa 2024. Dari 10 laga, Cristiano Ronaldo dan kolega sukses melahap kemenangan pada semua laga tersebut.

Portugal mengakhiri kualifikasi dengan catatan 36 gol dan hanya kebobolan dua kali saja. Ini akan menjadi turnamen pertama mereka bersama pelatih Roberto Martinez, dan Cristiano Ronaldo akan semakin terpacu meraih trofi di kancah internasional setelah gagal di Piala Dunia 2022.

6. Prancis





Timnas Prancis melalui fase kualifiikasi dengan catatan hampir sempurna. Mereka hanya gagal menang sekali saja dari delapan pertandingan. Itu adalah hasil imbang 2-2 kontra Yunani, namun secara keseluruhan, tim asuhan Didier Deschamps melalui kualifikasi dengan positif.

Timnas Prancis sukses mencapai final Piala Dunia 2022 lalu. Mereka masih menjadi kekuatan utama di sepakbola Eropa dan menatap Piala Eropa 2024 sebagai salah satu unggulan.