Bek Timnas Arab Saudi Ini Ajak Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Berantem, Hasilnya Tim yang Dibela Selalu Menang!

BEK Timnas Arab Saudi, Ali Al Bulayhi, dengan berani mengajak Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berantem dalam pertandingan di tempat dan waktu yang berbeda. Hasilnya, tim yang dibela pemain milik Al Hilal itu pun selalu menang atas tim dua megabintang itu!

Teranyar, Ali Al Bulayhi membantu Al Hilal menang 3-0 atas Al Nassr pada pekan ke-15 Liga Arab Saudi 2023-2024 di King Fahd International Stadium, Riyadh, Sabtu (2/12/2023) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan Al Hilal dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic (64') dan brace Aleksandar Mitrovic (89', 90+2').

Dalam video yang diunggah akun Twitter Extra Time Indonesia, Ali Al Bulayhi terlihat mengajak berdebat Cristiano Ronaldo di atas lapangan kelar laga itu. Namun, CR7 menanggapi sikap arogan bek Timnas Arab Saudi itu dengan santai sambil memberikan senyuman.

Sikap sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu disertai dengan menunjuk telinganya seakan dia tak mendengar perkataan Ali. Di sampingnya, rekan CR7, Sadio Mane, justru memberikan tepuk tangan sambil tersenyum kepada Ali seakan memprovokasinya.

BACA JUGA: Respons Cristiano Ronaldo saat Diajak Berantem Pemain Al Hilal Kelar Pertandingan

Di momen yang berbeda, Ali Al Bulayhi sendiri mencari Cristiano Ronaldo di dalam mistar gawang dengan mengatakan sendiri "Kami masih mencari Cristiano Ronaldo, mungkin dia masih di Luksemburg." Bek Al Hilal itu jelas meledek CR7.