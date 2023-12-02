Respons Cristiano Ronaldo saat Diajak Berantem Pemain Al Hilal Kelar Pertandingan

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo, memberikan respons berkelas saat diajak berantem pemain Al Hilal, Ali Al Bulayhi, kelar pertandingan. Momen itu terjadi setelah Al Nassr kalah 0-3 dari Al Hilal pada laga tandangnya di Liga Arab Saudi 2023-2024.

Pertandingan pekan ke-15 tersebut berlangsung di King Fahd International Stadium, Riyadh, Sabtu (2/12/2023) dini hari WIB. Gol-gol kemenangan Al Zaeem -julukan Al Hilal- dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic (64') dan brace Aleksandar Mitrovic (89', 90+2').

Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat banyak untuk Faris Najd -julukan Al Nass. Pasalnya, sang megabintang asal Portugal itu dijaga ketat oleh barisan bek Al Hilal termasuk Ali Al Bulayhi selama 90 menit sehingga hanya bisa melepas tiga percobaan tembakan.

Cristiano Ronaldo dibuat seakan terisolasi di laga ini dengan hanya mencatatkan 21 operan akurat dan kehilangan bola delapan kali. Selepas pertandingan, CR7 justru diajak berantem oleh Ali Al Bulayhi, pemain yang bertubuh kekar dan jangkung.

Dalam video yang diunggah akun Twitter Extra Time Indonesia, Ali Al Bulayhi terlihat mengajak berdebat Cristiano Ronaldo di atas lapangan kelar laga. CR7 menanggapi sikap arogan bek Timnas Arab Saudi itu dengan santai sambil memberikan senyuman.