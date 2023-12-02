Segera Buat Keputusan, Park Hang-seo Pilih Timnas Indonesia?

SEGERA buat keputusan, Park Hang-seo pilih Timnas Indonesia? Belakangan ini, pelatih asal Korea Selatan itu telah menjadi sosok yang sering muncul di surat kabar China, Singapura, Indonesia, hingga Thailand.

Dalam pertemuan dengan media Korea Selatan beberapa hari lalu, mantan pelatih Timnas Vietnam itu mengaku perwakilannya telah menjalin kontak dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Ini berarti Park Hang-seo segera mengambil keputusan untuk melatih.

Park Hang-seo menyebut jika suatu negara tertarik untuk memperoleh jasanya, syarat dan ketentuannya harus tepat. Namun, pelatih yang saat ini berstatus tanpa tim itu tidak menjelaskan negara mana yang sudah menjalin komunikasi dengannya.

"Aku bilang begini, aku tidak punya niat untuk kembali ke lapangan di Korea Selatan. Karena aku mengajar kelas pelatihan sepakbola untuk anak-anak di Vietnam. Namun, aku berencana untuk mencoba (mengambil keputusan melatih) di negara lain," kata Park Hang-seo, mengutip dari Soha Vn, Sabtu (2/12/2023).

"Perwakilan saya memiliki kontak dengan sejumlah negara. Namun, masih terlalu dini untuk menentukan pilihan akhir. Saya hanya tahu mereka masih berkomunikasi dan hasilnya harus berdasarkan kondisi yang tepat," tambahnya.

Lantas, akankah Park Hang-seo memilih Timnas Indonesia sebagai tim barunya? Sejatinya, Timnas Indonesia masih dilatih oleh STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- yang kontraknya telah diperpanjang oleh PSSI hingga Juni 2024.