Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segera Buat Keputusan, Park Hang-seo Pilih Timnas Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |11:09 WIB
Segera Buat Keputusan, Park Hang-seo Pilih Timnas Indonesia?
Park Hang-seo kala melatih Timnas Vietnam. (Foto: VFF)
A
A
A

SEGERA buat keputusan, Park Hang-seo pilih Timnas Indonesia? Belakangan ini, pelatih asal Korea Selatan itu telah menjadi sosok yang sering muncul di surat kabar China, Singapura, Indonesia, hingga Thailand.

Dalam pertemuan dengan media Korea Selatan beberapa hari lalu, mantan pelatih Timnas Vietnam itu mengaku perwakilannya telah menjalin kontak dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Ini berarti Park Hang-seo segera mengambil keputusan untuk melatih.

Park Hang-seo

Park Hang-seo menyebut jika suatu negara tertarik untuk memperoleh jasanya, syarat dan ketentuannya harus tepat. Namun, pelatih yang saat ini berstatus tanpa tim itu tidak menjelaskan negara mana yang sudah menjalin komunikasi dengannya.

"Aku bilang begini, aku tidak punya niat untuk kembali ke lapangan di Korea Selatan. Karena aku mengajar kelas pelatihan sepakbola untuk anak-anak di Vietnam. Namun, aku berencana untuk mencoba (mengambil keputusan melatih) di negara lain," kata Park Hang-seo, mengutip dari Soha Vn, Sabtu (2/12/2023).

"Perwakilan saya memiliki kontak dengan sejumlah negara. Namun, masih terlalu dini untuk menentukan pilihan akhir. Saya hanya tahu mereka masih berkomunikasi dan hasilnya harus berdasarkan kondisi yang tepat," tambahnya.

Lantas, akankah Park Hang-seo memilih Timnas Indonesia sebagai tim barunya? Sejatinya, Timnas Indonesia masih dilatih oleh STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- yang kontraknya telah diperpanjang oleh PSSI hingga Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655559/hasil-liga-inggris-liverpool-dekati-empat-besar-arsenal-menang-dramatis-berkat-gol-bunuh-diri-rrs.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Dekati Empat Besar, Arsenal Menang Dramatis Berkat Gol Bunuh Diri
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/arya_danu_susilo.jpg
Dari Lapas Ciangir untuk Indonesia: Arya Danu Susilo Juara Taekwondo SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement