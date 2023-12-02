Disoraki Fans Al Hilal, Begini Respons Berkelas Cristiano Ronaldo

DISORAKI fans Al Hilal, Cristiano Ronaldo memberikan respons berkelas. Bagaimana tidak, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- meniup ciuman kepada ribuan pendukung Al Hilal, meski dirinya diteriaki fans rival.

Hal itu terjadi saat Al Nassr bertandang ke markas Al Hilal di Liga Arab Saudi 2023-2024. Pertandingan pekan ke-15 tersebut berlangsung di King Fahd International Stadium, Riyadh, Sabtu (2/12/2023) dini hari WIB.

Hasilnya, Faris Najd -julukan Al Nassr- kalah dari Al Hilal dengan skor telak 0-3. Gol-gol kemenangan Al Zaeem -julukan Al Hilal- dicetak oleh Sergej Milinkovic-Savic (64') dan brace Aleksandar Mitrovic (89', 90+2').

Dalam laga tersebut, Cristiano Ronaldo tidak bisa berbuat banyak karena dijaga ketat oleh barisan bek Al Hilal. Meski bermain selama 90 menit, megabintang asal Portugal itu hanya melepas tiga percobaan tembakan.

Tiga kali percobaan tembakan Cristiano Ronaldo itu sama dengan jumlah offside miliknya. Hanya satu tembakan tepat sasaran, satu lagi melenceng, dan satu lainnya diblok pemain Al Hilal.