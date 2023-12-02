Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Dkk Dibantai 3-0!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |04:36 WIB
Hasil Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Dkk Dibantai 3-0!
Berikut hasil Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Al Hilal vs Al Nassr di lanjutan pekan ke-15 Liga Arab Saudi 2023-2024 sudah diketahui. Bermain di markas Al Hilal, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan takluk 0-3!

Dalam laga ini, Al Nassr yang berstatus tim tamu lebih banyak ditekan. Sejak babak pertama, Al Hilal menciptakan sejumlah peluang matang via Aleksandar Mitrovic dan Al-Dawsari.

Al Nassr kalah 0-3 dari Al Hilal

(Al Nassr tumbang 0-3 dari Al Hilal. (Foto: REUTERS)

Di saat bersamaan, Al Nassr yang dimotori Cristiano Ronaldo kesulitan membuat peluang. Meski begitu, di babak pertama Al Nassr sanggup menahan agresivitas tuan rumah sehingga skor sama kuat 0-0.

Selanjutnya di babak kedua, Al Nassr lebih berani mengambil inisiatif serangan. Alhasil, sejumlah peluang tercipta via Sadio Mane dan Marcelo Brozovic.

Sayangnya karena terlalu asyik menyerang, pertahanan Al Nassr menjadi longgar. Kelengahan itu dimanfaatkan Al Hilal untuk mencetak gol pembuka via Sergej Milinkovic-Savic pada menit 64.

Tersengat dengan gol tersebut, Al Nassr lanjut membangun serangan. Sejumlah peluang tercipta, termasuk Cristiano Ronaldo yang membuat gol via sepakan first time kaki kiri pada menit 72.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655429/sea-games-2025-janice-tjen-moncer-tim-tenis-putri-indonesia-raih-emas-ke28-ctd.webp
SEA Games 2025: Janice Tjen Moncer, Tim Tenis Putri Indonesia Raih Emas ke-28Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/striker_timnas_indonesia_u_22_mauro_zijlstra.jpg
Mengejutkan! Begini Kondisi Ruang Ganti Timnas Indonesia U-22 usai Babak Belur di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement