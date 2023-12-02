Hasil Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Dkk Dibantai 3-0!

Berikut hasil Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024. (Foto: REUTERS)

HASIL Al Hilal vs Al Nassr di lanjutan pekan ke-15 Liga Arab Saudi 2023-2024 sudah diketahui. Bermain di markas Al Hilal, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan takluk 0-3!

Dalam laga ini, Al Nassr yang berstatus tim tamu lebih banyak ditekan. Sejak babak pertama, Al Hilal menciptakan sejumlah peluang matang via Aleksandar Mitrovic dan Al-Dawsari.

(Al Nassr tumbang 0-3 dari Al Hilal. (Foto: REUTERS)

Di saat bersamaan, Al Nassr yang dimotori Cristiano Ronaldo kesulitan membuat peluang. Meski begitu, di babak pertama Al Nassr sanggup menahan agresivitas tuan rumah sehingga skor sama kuat 0-0.

Selanjutnya di babak kedua, Al Nassr lebih berani mengambil inisiatif serangan. Alhasil, sejumlah peluang tercipta via Sadio Mane dan Marcelo Brozovic.

Sayangnya karena terlalu asyik menyerang, pertahanan Al Nassr menjadi longgar. Kelengahan itu dimanfaatkan Al Hilal untuk mencetak gol pembuka via Sergej Milinkovic-Savic pada menit 64.

Tersengat dengan gol tersebut, Al Nassr lanjut membangun serangan. Sejumlah peluang tercipta, termasuk Cristiano Ronaldo yang membuat gol via sepakan first time kaki kiri pada menit 72.