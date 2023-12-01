Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Jadi Penentu Kemenangan Faris Najd Lagi?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |13:16 WIB
Prediksi Skor Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Jadi Penentu Kemenangan Faris Najd Lagi?
Cristiano Ronaldo berpotensi bersinar di laga Al Hilal vs Al Nassr. (Foto: Instagram/alnassr)
A
A
A

PREDIKSI skor Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diulas Okezone. Laga pekan ke-15 bertajuk Derby Riyadh tersebut bakal digelar di Stadion Internasional King Fahd, Riyadh, malam ini, Sabtu 2 Desember 2023 pukul 01.00 WIB.

Al Zaeem –julukan Al Hilal- saat ini memuncaki klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 38 poin. Klub Neymar Junior cs itu dibuntuti oleh Faris Najd –julukan Al Nassr- yang berada di posisi kedua dengan perolehan 34 poin.

Sebelum bersua klub Cristiano Ronaldo dkk, Al Hilal menjadi satu-satunya tim yang memiliki rekor tak terkalahkan di Liga Arab Saudi musim ini setelah 14 laga. Neymar Jr dkk telah meraih 13 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan mencatat 12 clean sheet.

Bahkan, Al Hilal mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Arab Saudi minggu lalu, saat mengalahkan Al Hazm 9-0 di laga tandang. Setelah itu, tuan rumah melanjutkan laju kemenangan dengan skor 2-0 atas Navbahor di Liga Champions Asia 2023-2024.

Cristiano Ronaldo

Di kubu tim tamu, Al Nassr juga meraih lima kemenangan berturut-turut di Liga Arab Saudi termasuk 3-0 atas Al Akhdoud. Namun, Cristiano Ronaldo cs gagal menang untuk pertama kalinya dalam sembilan laga saat ditahan Persepolis di Liga Champions Asia 2023-2024.

Di atas kertas, Al Hilal lebih diunggulkan ketimbang Al Nassr pada derby kali ini. Sebab, dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di berbagai kompetisi, Al Hilal berhasil meraih 3 kemenangan, satu kali imbang dan satu kekalahan.

Halaman:
1 2
      
