Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Permalukan Klub Neymar Jr?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |11:47 WIB
Jadwal Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Permalukan Klub Neymar Jr?
Momen Cristiano Ronaldo saat beraksi di laga Al Nassr vs Al Hilal. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

JADWAL Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diulas Okezone. Duel super big match bertajuk Derby Riyadh ini bakal dilangsungkan di Stadion Internasional King Fahd, Riyadh, pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 01.00 WIB.

Pertandingan antara Al Zaeem –julukan Al Hilal- kontra Faris Najd –julukan Al Nassr- pada pekan ke-15 Liga Arab Saudi 2023-2024 ini diprediksi akan berlangsung sengit. Mengingat, kedua tim saat ini sama-sama bertengger di papan atas klasemen sementara.

Al Hilal saat ini memuncaki klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 38 poin, sedangkan Al Nassr menempel ketat di posisi kedua dengan perolehan 34 poin. Al Hilal menjadi satu-satunya tim yang memiliki rekor tak terkalahkan di Liga Arab Saudi musim ini setelah 14 laga.

Neymar Jr dan kolega menuju pertandingan kontra Cristiano Ronaldo cs dengan 13 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan mencatat 12 clean sheet. Al Hilal mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Arab Saudi minggu lalu, saat mengalahkan Al Hazm 9-0 di laga tandang.

Neymar Jr

Malcom mengantongi hattrick di babak kedua, sementara striker Aleksandar Mitrović mencetak satu gol dan satu assist. Al Hilal kemudian melanjutkan laju kemenangan mereka dengan skor 2-0 atas Navbahor di Liga Champions AFC 2023-2024, di mana Malcom kembali mencetak gol.

Sementara itu, Al Nassr meraih lima kemenangan berturut-turut di Liga Arab Saudi termasuk 3-0 atas Al Akhdoud, di mana Cristiano Ronaldo mencetak dua gol dalam tiga menit. Namun, mereka gagal menang untuk pertama kalinya dalam sembilan laga saat ditahan Persepolis di Liga Champions Asia 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189687/lionel_messi_bertemu_shah_rukh_khan-1xpT_large.jpg
Gagal Total! Kunjungan Lionel Messi di India Picu Kericuhan, Fans Sampai Rusak Stadion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189410/simak_kisah_haru_ciro_alves_yang_mengajukan_proses_naturalisasi_menjadi_wni-VFjJ_large.jpg
Kisah Haru Ciro Alves, Ajukan Proses Naturalisasi WNI karena Jatuh Cinta dan Siap Bantu Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189216/jenson_seelt-9f24_large.jpg
Cerita Pesepakbola Berdarah Indonesia Jenson Seelt yang Ukir Karier Manis di Inggris hingga Jerman di Usia Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189199/calvin_verdonk-Kun7_large.jpg
Kisah Menyentuh Calvin Verdonk, Bek Timnas Indonesia yang Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/13/11/1655527/timnas-futsal-putri-ke-semifinal-sea-games-luis-estrela-puji-perjuangan-pemain-dyz.jpg
Timnas Futsal Putri ke Semifinal SEA Games, Luis Estrela Puji Perjuangan Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Taklukkan Tuan Rumah! Tim Tenis Putra Indonesia Raih Emas SEA Games 2025 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement