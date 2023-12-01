Jadwal Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Permalukan Klub Neymar Jr?

JADWAL Al Hilal vs Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024 akan diulas Okezone. Duel super big match bertajuk Derby Riyadh ini bakal dilangsungkan di Stadion Internasional King Fahd, Riyadh, pada Sabtu 2 Desember 2023 pukul 01.00 WIB.

Pertandingan antara Al Zaeem –julukan Al Hilal- kontra Faris Najd –julukan Al Nassr- pada pekan ke-15 Liga Arab Saudi 2023-2024 ini diprediksi akan berlangsung sengit. Mengingat, kedua tim saat ini sama-sama bertengger di papan atas klasemen sementara.

Al Hilal saat ini memuncaki klasemen sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan koleksi 38 poin, sedangkan Al Nassr menempel ketat di posisi kedua dengan perolehan 34 poin. Al Hilal menjadi satu-satunya tim yang memiliki rekor tak terkalahkan di Liga Arab Saudi musim ini setelah 14 laga.

Neymar Jr dan kolega menuju pertandingan kontra Cristiano Ronaldo cs dengan 13 kemenangan beruntun di semua kompetisi dan mencatat 12 clean sheet. Al Hilal mencatatkan kemenangan terbesar dalam sejarah Liga Arab Saudi minggu lalu, saat mengalahkan Al Hazm 9-0 di laga tandang.

Malcom mengantongi hattrick di babak kedua, sementara striker Aleksandar Mitrović mencetak satu gol dan satu assist. Al Hilal kemudian melanjutkan laju kemenangan mereka dengan skor 2-0 atas Navbahor di Liga Champions AFC 2023-2024, di mana Malcom kembali mencetak gol.

Sementara itu, Al Nassr meraih lima kemenangan berturut-turut di Liga Arab Saudi termasuk 3-0 atas Al Akhdoud, di mana Cristiano Ronaldo mencetak dua gol dalam tiga menit. Namun, mereka gagal menang untuk pertama kalinya dalam sembilan laga saat ditahan Persepolis di Liga Champions Asia 2023-2024.