HOME BOLA LIGA INDONESIA

Target Ambisius Striker Persib Bandung David Da Silva Terungkap: Tembus 100 Gol di Liga 1!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |19:00 WIB
Target Ambisius Striker Persib Bandung David Da Silva Terungkap: Tembus 100 Gol di Liga 1!
David Da Silva berambisi tembus 100 gol di Liga 1 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

STRIKER Persib Bandung David Da Silva punya target ambisius untuk menembus 100 gol di Liga 1. Sang striker asal Brasil memang merupakan salah satu mesin gol tertajam di Indonesia pada saat ini.

David Da Silva kini telah mencatatkan 80 gol di sepanjang keikutsertaannya di Liga 1. Dia mencatatkannya bersama dua klub berbeda, yaitu Persebaya Surabaya dan Persib Bandung.

David Da Silva

Bersama Persebaya Surabaya, David da Silva sudah mempersembahkan 35 gol. Sementara di Persib Bandung, pemilik nomor punggung 19 ini sudah mengumpulkan 45 gol.

Sehingga total gol yang sudah dikantongi David da Silva selama menjalani karir sepak bola di Liga 1 Indonesia mencapai 80 gol.

Alasan ini yang membuat David da Silva terus berusaha menciptakan gol di setiap pertandingannya. Bahkan saat ini menjadi top skorer sementara dengan 14 gol dari 20 laga yang telah dijalani Persib Bandung di Liga 1 2023-2024.

Catatan ini menyamai Gustavo Almeida yang sebelumnya membela Arema FC tapi pindah ke Persija Jakarta pada bursa transfer paruh musim ini.

David da Silva akui jumlah gol tersebut merupakan bagian dari pekerjaannya. Apalagi dia beroperasi sebagai striker di Persib Bandung ini

