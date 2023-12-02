5 Fakta Christian Bekamenga Pemain yang Pernah Kabur dari Persib Bandung, Nomor 1 Bikin Bobotoh Kagum!

SEBANYAK 5 fakta Christian Bekamenga, pemain yang pernah kabur dari Persib Bandung akan diulas Okezone. Striker asal Kamerun itu menjadi salah satu pemain asing terbaik yang pernah dimiliki Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di Liga Indonesia 2007.

Saat itu, Christian Bekamenga dikenal sebagai penyerang haus gol. Namun, pemain kelahiran 9 Mei 1986 tersebut mendadak menghilang dari skuad Persib Bandung usai memperkuat Timnas Kamerun.

Sejak itu, Christian Bekamenga tidak lagi kembali bergabung bersama Maung Bandung tanpa kabar. Padahal, kontraknya masih belum habis bersama Pangeran Biru. Sehingga, pria yang kini berusia 37 tahun itu dianggap kabur dari Persib Bandung.

Berikut 5 Fakta Christian Bekamenga, Pemain yang Pernah Kabur dari Persib Bandung:

5. Alasan Pergi dari Persib Bandung karena Dapat Tawaran dari Klub Prancis





Berbagai spekulasi bermunculan soal alasan Bekamengan hengkang dari Persib sebelum masa kontraknya habis. Ada rumor, dia sudah tidak nyaman bermain di Persib karena perginya Nyek Nyobe Clement pada paruh kedua kompetisi Liga Indonesia 2007.

Namun, Bekamenga membantah rumor itu dan menyebut alasannya pergi karena mendapat tawaran dari klub Ligue 2 Prancis, FC Nantes (sekarang di Liga Prancis). Bekamenga pun tidak ingin melewatkan kesempatan itu karena main di Liga Prancis adalah tujuan utamanya sebagai pemain asal Afrika.

“Saya di Persib hanya satu musim karena saya mendapat tawaran dari (liga) Perancis, itulah kenapa saya meninggalkan Persib. Kesempatan yang tidak boleh disia-siakan karena mimpi dari pemain Afrika adalah bermain di Liga Prancis," kata Christian Bekamenga.

4. Pernah Main di Timnas Kamerun Senior





Bekamenga faktanya pernah main di Timnas Kamerun senior. Menurut Transfermarkt, eks penyerang Persib Bandung itu sudah mencatat 4 caps dan 2 gol untuk Timnas Kamerun senior.

Salah satu penampilannya yakni di Kualifikasi Piala Afrika pada 26 Maret 2016. Saat itu, Bekamenga bermain 90 menit dan Kamerun ditahan 2-2 oleh Afrika Selatan.