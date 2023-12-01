Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alasan Christian Bekamenga Kabur dari Persib Bandung

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |18:15 WIB
Alasan Christian Bekamenga Kabur dari Persib Bandung
Christian Bekamenga pernah bermain untuk Persib Bandung. (Foto: Instagram/christianbekamenga)
ALASAN Christian Bekamenga kabur dari Persib Bandung menarik untuk diulas. Pasalnya, kabar kepergiannya menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepakbola Tanah Air kala itu.

Bagi bobotoh sejati, tentu tidak asing dengan sosok Christian Bekamenga. Striker asal Kamerun ini pernah memperkuat Persib pada tahun 2007. Bahkan, dirinya memiliki catatan yang sangat apik.

Dengan postur yang tinggi, skill di atas rata-rata, dan memiliki kecepatan membuat Christian Bekamenga menjadi momok bagi lini pertahanan lawan kala itu. Dalam 20 laga, Bekamenga sukses mencetak 17 gol.

Tidak hanya itu, Bekamenga juga sukses membuat Persib menjadi juara paruh musim Liga Indonesia musim itu. Sayangnya, nama Christian Bekamenga mendadak menghilang pasca ia dipanggil memperkuat Timnas Kamerun.

Ya, setelah selesai memenuhi panggilan tim nasional, Christian Bekamenga tidak lagi kembali bergabung bersama Persib. Tanpa kabar, dirinya meninggalkan tim begitu saja. Padahal kontraknya masih belum habis bersama Pangeran Biru.

Christian Bekamenga

Kepergian Bekamenga yang sangat mendadak menjadi perbincangan panas di Indonesia. Pihak agen dan juga manajemen Persib saling bergejolak atas kejadian itu. Keduanya saling menyalahkan tentang kepergian Christian Bekamenga yang dirasa tidak profesional.

Beberapa tahun berlalu, Djajang Nurjaman yang pada tahun 2007 menjabat sebagai asisten dari pelatih Arcan Lurie menjelaskan tentang penyebab perginya Christian Bekamenga. Pria yang akrab disapa Djanur itu mengatakan jika Bekamenga pergi karena kompatriotnya, yakni Nyek Nyobe dicoret dari skuad Maung Bandung.

