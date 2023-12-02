Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Andre Onana Blunder Lagi saat Lawan Galatasaray, Legenda Manchester United Beri Kritikan Pedas

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |02:02 WIB
Andre Onana Blunder Lagi saat Lawan Galatasaray, Legenda Manchester United Beri Kritikan Pedas
Andre Onana kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Kiper Manchester United, Andre Onana, melakukan blunder lagi. Kali ini, kesalahan itu dilakukan kala Man United melawan Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions 2023-2024.

Mendapati hal tersebut, legenda Man United, Paul Scholes, langsung memberi kritik pedas kepada Andre Onana. Scholes bahkan mengatakan bahwa semua gol yang bersarang ke gawang Man United itu karena kesalahan Onana.

Andre Onana

Scholes bahkan tidak mengerti apa yang dilakukan Onana saat menepis bola dari tendangan bebas Hakim Ziyech pada gol kedua Galatasaray. Menurutnya, Onana membuat situasi pemain di lapangan menjadi tidak cair karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

“Apa yang bisa Anda katakan? Ini adalah kesalahan besar lagi (untuk gol kedua). Saya tidak yakin apa yang sebenarnya dia coba lakukan, memukulnya dengan tangan kanannya? Itu lemah,” kata Scholes, dilansir dari Metro, Sabtu (2/12/2023).

“Dia membuat orang-orang gugup, dia membuat pertahanan gugup, dia membuat seluruh tim gugup. Dia membuat penyelamatan sederhana terlihat sangat, sangat sulit,” lanjutnya.

Scholes juga mengkritik gol ketiga yang dicetak Galatasaray. Legenda Man United itu mengatakan bahwa tidak seharusnya Onana kebobolan dari tiang dekat. Sampai-sampai, Scholes mengatakan kalau tiga gol yang dicetak tim tuan rumah itu semua karena kesalahan Onana.

“Kemudian, kebobolan di tiang dekat (untuk gol ketiga Galatasaray). Mungkin banyak ahli penjaga gawang yang mengetahui lebih banyak mengenai hal ini dibandingkan kami,” ujar Scholes.

“Tapi, menurut saya dia tidak seharusnya kebobolan di tiang dekat. Posisinya buruk. Bagi saya, ketiga gol lawan itu karena kesalahan dia. Tekniknya terlihat janggal,” tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/51/1655733/hasil-sea-games-2025-pencak-silat-seni-regu-putra-sumbang-emas-ke36-untuk-indonesia-cin.webp
Hasil SEA Games 2025: Pencak Silat Seni Regu Putra Sumbang Emas ke-36 untuk Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/tim_biliar_indonesia_sea_games_2025.jpg
Membanggakan! Biliar Indonesia Tambah Perunggu, Total 2 Perak dan 2 Perunggu di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement