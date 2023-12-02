Andre Onana Blunder Lagi saat Lawan Galatasaray, Legenda Manchester United Beri Kritikan Pedas

MANCHESTER – Kiper Manchester United, Andre Onana, melakukan blunder lagi. Kali ini, kesalahan itu dilakukan kala Man United melawan Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions 2023-2024.

Mendapati hal tersebut, legenda Man United, Paul Scholes, langsung memberi kritik pedas kepada Andre Onana. Scholes bahkan mengatakan bahwa semua gol yang bersarang ke gawang Man United itu karena kesalahan Onana.

Scholes bahkan tidak mengerti apa yang dilakukan Onana saat menepis bola dari tendangan bebas Hakim Ziyech pada gol kedua Galatasaray. Menurutnya, Onana membuat situasi pemain di lapangan menjadi tidak cair karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

“Apa yang bisa Anda katakan? Ini adalah kesalahan besar lagi (untuk gol kedua). Saya tidak yakin apa yang sebenarnya dia coba lakukan, memukulnya dengan tangan kanannya? Itu lemah,” kata Scholes, dilansir dari Metro, Sabtu (2/12/2023).

“Dia membuat orang-orang gugup, dia membuat pertahanan gugup, dia membuat seluruh tim gugup. Dia membuat penyelamatan sederhana terlihat sangat, sangat sulit,” lanjutnya.

Scholes juga mengkritik gol ketiga yang dicetak Galatasaray. Legenda Man United itu mengatakan bahwa tidak seharusnya Onana kebobolan dari tiang dekat. Sampai-sampai, Scholes mengatakan kalau tiga gol yang dicetak tim tuan rumah itu semua karena kesalahan Onana.

“Kemudian, kebobolan di tiang dekat (untuk gol ketiga Galatasaray). Mungkin banyak ahli penjaga gawang yang mengetahui lebih banyak mengenai hal ini dibandingkan kami,” ujar Scholes.

“Tapi, menurut saya dia tidak seharusnya kebobolan di tiang dekat. Posisinya buruk. Bagi saya, ketiga gol lawan itu karena kesalahan dia. Tekniknya terlihat janggal,” tegasnya.