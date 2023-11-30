Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester United Diimbangi Galatasaray, Erik Ten Hag: Kami Harusnya Menang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |13:25 WIB
Manchester United Diimbangi Galatasaray, Erik Ten Hag: Kami Harusnya Menang!
Pelatih Manchester United, Erik ten Hag (Foto: Reuters)
ISTANBUL – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, tampak tidak puas dengan hasil imbang yang didapat timnya saat melawan Galatasaray pada lanjutan Grup A Liga Champions 2023/2024. Tapi di lain sisi, Ten Hag senang dengan permainan yang ditampilkan para pemain Setan Merah -julukan Man United.

Man United harus puas bermain imbang 3-3 saat bertandang ke markas Galatasaray di RAMS Park, Istanbul, Turki, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB. Hasil yang sangat disayangkan bagi kubu Setan Merah, karena mereka sudah memimpin lebih dulu di laga tersebut.

Tiga gol Man United dicetak oleh Alejandro Garnacho (11’), Bruno Fernandes (18’), dan Scott McTominay (55’). Galatasaray yang bermain di hadapan publiknya sendiri mampu menyamakan kedudukan lewat brace Hakim Ziyech (29’, 62’), dan gol Muhammed Kerem Akturkoglu (71’). Tapi bisa dibilang, dua gol Ziyech tercipta karena tak luput dari blunder Andre Onana.

Usai pertandingan, Ten Hag mengatakan bahwa seharusnya Man United bisa meraih kemenangan atas Galatasaray. Pasalnya, para pemain bermain sangat baik menerapkan strategi yang diberikan. Tapi buruknya lini pertahanan membuat Setan Merah harus puas hanya membawa pulang satu poin saja.

“Kami menang dan kemudian kalah. Kami seharusnya meraih tiga poin. Kami melakukan ini di pertandingan lain. Saya senang dengan cara kami bermain, tapi di saat yang sama saya harus mengkritik tim karena pertahanannya tidak bagus,” kata Ten Hag, dilansir dari situs resmi UEFA, Kamis (30/11/2023).

“Saya sangat senang. Anda lihat gaya tim ini proaktif, dinamis, dan berani. Saya sangat senang dengan performanya karena kami menciptakan begitu banyak peluang dan pada akhirnya kami bisa saja menang,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
