HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Argentina U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 3-0, Les Aigles Rebut Posisi Ketiga

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |21:03 WIB
Hasil Timnas Argentina U-17 vs Timnas Mali U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menang 3-0, Les Aigles Rebut Posisi Ketiga
Timnas Mali U-17 menang telak 3-0 atas Argentina U-17 di perebutan tempat ketiga Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FIFA)
A
A
A

SOLO - Timnas Mali U-17 berhasil mereubut posisi ketiga pada ajang Piala Dunia U-17 2023. Les Aigles -julukan Timnas Mali- menang telak 3-0 atas Timnas Argentina U-17.

Pertandingan perebutan tempat ketiga digelar di Stadion Manahan, Solo, Jumat (1/12/2023). Ibrahim Diarra, Mamadou Doumbia dan Hamidou Makalou masing-masing menyarangkan satu gol untuk kemenangan Timnas Mali U-17.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Argentina U-17 tampak berhati-hati dalam menjaga penguasaan bola mereka. Skuad muda La Albiceleste-julukan Argentina- tak ingin buru-buru bermain menekan di awal laga. Laju bola berjalan cukup maksimal di lapangan dalam lima menit pertama. Argentina U-17 masih memancing lawan untuk membuka gerbang pertahanan mereka.

Mali U-17 terus tampil menekan. Kapten Mali U-17, Ibrahim Diarra, berhasil memecah kebuntuan. Dia sukses menjebol gawang Florenti di menit kesembilan membawa Mali U-17 unggul sementara 1-0 Argentina U-17 masih belum menemukan celah untuk membalas. Bola masih dikuasai dengan baik oleh Les Aigles muda-julukan Mali.

Peluang kembali tercipta bagi Mali U-17 di menit ke-16. Upaya tembakan dari luar kotak penalti dilepaskan. Namun sayang tendangan Sekou Kone masih membentur tiang gawang. Mali U-17 mendapat peluang lagi di menit ke-22. Kali ini kesempatan itu dicuri dari operan Florenti. Beruntung ancaman Mali U-17 kali ini tidak begitu berbahaya.

Argentina U-17 gagal memaksimalkan kesempatan emas yang didapat saat laga memasuki menit ke-30. Tembakan di depan gawang gagal masuk berkat tembok pertahanan kokoh Les Aigles.

Gol kembali tercipta di menit ke-45. Mali U-17 berhasil memperlebar keunggulan mereka lewat sundulan Mamadou Doumbia, skor 2-0 menutup pertandingan babak pertama. Argentina U-17 kini berada dalam masalah.

