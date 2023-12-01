Jersey Piala Dunia 2022 Lionel Messi Resmi Dilelang, Tawaran Tembus Rp80 Miliar!

JERSEY Lionel Messi di Piala Dunia 2022 dilelang. Satu paket jersey La Pulga itu terdiri dari enam lembar dengan dua di antaranya dipakai selama babak penyisihan grup.

Menurut laporan Bleacher Report, saat ini tawaran jersey kapten Timnas Argentina itu ada yang menembus hingga 5,2 juta US dollar (sekitar Rp80,9 miliar!). Tak heran, Messi sendiri merupakan bintang dunia yang kini sudah punya delapan penghargaan Ballon d'Or.

Jersey tersebut diyakini menjadi saksi keberhasilan Messi membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022. Ini merupakan kali pertama La Albiceleste-julukan Argentina- kembali meraih titel itu setelah 1986 silam.

Keenam jersey tersebut punya kenangan masing-masing. Namun kaos yang dikenakan Messi di final memiliki nilai yang paling berharga.

Mengingat laga Timnas Argentina melawan Prancis di partai puncak tersebut menjadi momen paling seru. Messi pun menjadi sosok yang disorot sebagai kapten tim.

Keberhasilan Argentina juara Piala Dunia merupakan mimpi yang telah lama diidambkan La Pulga. Mantan pemain Barcelona itu baru kali pertama meraih gelar juara di turnamen akbar tersebut.