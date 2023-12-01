Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Pandang Remeh Timnas Indonesia Era Shin Tae-yong, Nomor 1 Baru Bantai Skuad Garuda!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |08:28 WIB
5 Negara yang Pandang Remeh Timnas Indonesia Era Shin Tae-yong, Nomor 1 Baru Bantai Skuad Garuda!
Shin Tae-yong dan para pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@jeongseokseo)
A
A
A

5 negara yang pandang remeh Timnas Indonesia era Shin Tae-yong akan diulas dalam artikel ini. Padahal sejatinya, Shin Tae-yong perlahan sudah membawa Timnas Indonesia makin berkembang di bawah asuhannya.

Terbukti, sederet hasil manis yang diraih Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sudah membawa tim itu naik peringkat di ranking FIFA. Tak hanya itu, pelatih asal Korea Selatan itu juga sudah membawa Timnas Indonesia di 3 level, yakni senior, U-23, dan U-20, lolos ke putaran final Piala Asia.

Timnas Indonesia

Meski Timnas Indonesia tampak makin membaik, masih ada saja yang memandang remeh. Siapa saja mereka? Berikut 5 negara yang pandang remeh Timnas Indonesia era Shin Tae-yong, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

5. Thailand

Timnas Thailand

Salah satu negara yang pandang remeh Timnas Indonesia era Shin Tae-yong adalah Thailand. Eks pelatih Timnas Thailand, Alexandre Polking, pernah mengatakan bahwa dirinya tak memandang Timnas Indonesia sebagai rival terkuat di Asia Tenggara.

Bagi Polking, negara yang dipandangnya kuat dan kompetitif di Asia Tenggara adalah Timnas Vietnam. Tak ayal, dia selalu berusaha mempersiapkan optimal Timnas Thailand kala akan melawan Vietnam.

“Vietnam punya pemain yang kompetitif dan kuat. Mereka bukan hanya yang tim nomor satu di kawasan Asia Tenggara,” ujar Alexandre Poling, dikutip dari Thanien VN.

4. Malaysia

Timnas Malaysia

Kemudian, ada Malaysia. Ya, negara dari Asia Tenggara ini juga pernah pandang remeh Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Hal itu terlihat dari pernyataan Ketua Komite Kompetisi Federasi Sepakbola Malaysia (FAM), Mohd Firdaus Mohamed.

Mohd Firdaus Mohamed sempat mengatakan negara-negara yang diundang ke Piala Merdeka 2023 pada Oktober 2023 merupakan tim-tim yang sudah level Asia. Kala itu, mereka mengundang Thailand dan Vietnam ke ajang Piala Merdeka 2023 dan mengesampingkan Timnas Indonesia.

“Secara pribadi, saya melihat dua tim di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam, benar-benar memiliki gaya bermain dekat dengan level Asia. Apalagi melihat performa mereka di Piala AFF 2022,” ujar Firdaus Mohamed, dikutip dari The Thao 247 pada Januari 2023.

Halaman:
1 2 3
      
