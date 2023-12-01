Timnas Mali U-17 Anggap Laga Perebutan Tempat Ketiga seperti Final Piala Dunia U-17 2023

Timnas Mali U-17 siap tampil habis-habisan merebut tempat ketiga di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Doc. LOC WCU17/RKY)

SOLO - Pemain Timnas Mali U-17, Salif Noah Leintu, mengatakan timnya sedang fokus menatap laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia U-17 2023 melawan Timnas Argentina U-17. Mereka akan menganggap laga itu seperti halnya final.

Laga Timnas Argentina U-17 vs Timnas Mali U-17 itu akan digelar di Stadion Manahan, Kota Solo, Jumat (1/12/2023) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sama-sama ingin mencari penebusan usai kalah di semifinal.

Noah mengatakan timnya sudah melupakan kekalahan melawan Timnas Prancis U-17 dalam laga semifinal. Oleh karena itu, Les Aigles sudah melakukan sederet evaluasi agar siap melawan La Albiceleste.

"Kami sudah menyadari pertandingan terakhir telah berakhir. Sebab, kami masih memiliki pertarungan yang ketat," ujar Noah, dikutip dari rilis resmi LOC Piala Dunia U-17 2023, Jumat (1/12/2023).

Penyerang berpostur 182 cm itu mengatakan timnya akan berusaha tampil lepas dengan menampilkan performa terbaik. Sebab, dia yakin mendapatkan perlawanan yang super ketat dari Argentina U-17.