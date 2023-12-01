Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Bisa Pakai Skuad Super Naturalisasi di Piala Asia 2023

MEDIA Vietnam, Soha.vn, kembali menyoroti rencana naturalisasi dua pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka bahkan mengungkap kemungkinan skuad Garuda menggunakan komposisi tim super naturalisasi!

Sejauh ini, sejumlah nama pemain naturalisasi sudah menghiasi skuad Timnas Indonesia. Mereka adalah Jordi Amat, Marc Klok, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Rafael Struick, Elkan Baggott, dan Ivar Jenner.

Besar kemungkinan mereka akan kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk Piala Asia 2023, 12 Januari - 10 Februari 2024 di Qatar. Tak hanya tujuh nama itu, ada beberapa tambahan pemain lagi yang proses naturalisasinya tengah dikebut.

Justin Hubner, Ragnar Oratmangoen, Jay Idzes, dan Nathan Tjoe-A-On, adalah nama-nama pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi. Jika selesai hingga Desember 2023, maka mereka bisa diturunkan di Piala Asia 2023.

Belum lagi, ada kemungkinan Cyrus Margono di posisi penjaga gawang, juga selesai proses naturalisasinya. Hal itu membuat media Vietnam menyebut Indonesia bisa menurunkan skuad super naturalisasi!

"Piala Asia 2023: Melawan Vietnam, Timnas Indonesia Bisa Menggunakan Skuad Super Naturalisasi," tulis judul artikel soha.vn, dikutip pada Jumat (1/12/2023).