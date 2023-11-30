Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jay Idzes Tak Sabar Debut dan Ingin Bantu Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |20:24 WIB
Jay Idzes Tak Sabar Debut dan Ingin Bantu Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Jay Idzes mengaku tak sabar debut bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/jayidzes)
JAY Idzes akui tak sabar debut bersama Timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi tersebut mengaku bermimpi untuk membawa Garuda – julukan Timnas Indonesia – melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026.

Jay Idzes merupakan salah satu pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi pada saat ini. Dia berbicara tentang alasan menerima pinangan PSSI untuk dinaturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Jay Idzes

Menurut pemain FC Venezia ini, kariernya di level internasional cukup menjanjikan jika membela Tim Merah Putih. Idzes pun sudah tidak sabar ingin mencatat debut perdana bersama Timnas Indonesia.

“Tentu! Belakangan ini saya sempat dipanggil timnas Indonesia. Pada bulan September saya terbang ke Indonesia untuk mengadakan pembicaraan dengan asosiasi tersebut, dan rencana masa depan terlihat menjanjikan,” kata Idzes dilansir laman resmi mantan klubnya, Go Ahead Eagles, Kamis (30/11/2023).

“Proses naturalisasi telah dimulai dan saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan internasional pertama saya,” ucap pemain berposisi bek tengah ini.

Lebih lanjut, Idzes juga mengungkapkan mimpinya bersama Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini bertekad membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

“Impian saya adalah bermain untuk Indonesia di Piala Dunia. Mudah-mudahan hal ini dapat terwujud pada tahun 2026,” ucap Idzes.

“Ketika lebih banyak negara yang diperbolehkan berpartisipasi dibandingkan biasanya. Lihat saja. Ada rencana besar untuk lebih menempatkan Indonesia di peta sepakbola dan menaikkan levelnya,” jelasnya lagi.

