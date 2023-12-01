Terungkap! Kontrak Radja Nainggolan di Bhayangkara FC: Ada Opsi Perpanjangan

KONTRAK Radja Nainggolan di Bhayangkara FC diungkap Chief Operating Officer (COO) Bhayangkara FC, Sumardji. Dia mengatakan Radja Nainggolan akan diikat kontrak hingga akhir musim Liga 1 2023-2024.

Bhayangkara FC pun memiliki opsi perpanjangan kontrak untuk Radja Nainggolan. Tetapi, hal itu bisa terjadi andai The Guardian -julukan Bhayangkara FC- bisa tetap mentas di Liga 1 musim depan.

Seperti diketahui, Radja Nainggolan memang sebelumnya berstatus tanpa klub setelah kontraknya di SPAL habis pada Maret 2023. Lalu, secara mengejutkan, dia sekarang merapat ke Bhayangkara FC pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024.

Kabar Bhayangkara FC yang merekrut Radja Nainggolan pun ramai disorot. Pasalnya, sang pemain sebelumnya pernah membela sederet tim top dunia, seperti Inter Milan, AS Roma, hingga Timnas Belgia.

“Jadi kesepakatan kami di awal kami komunikasi, baik itu awalnya antar agen itu menyelesaikan di musim kompetisi Liga 1 di putaran kedua ini,” kata Sumardji kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (1/12/2023).

“Opsinya akan diperpanjang kalau posisi Bhayangkara itu boleh dikatakan masih bisa bertahan di Liga 1 (musim depan),” sambungnya.