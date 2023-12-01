Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rekrut Radja Nainggolan, Sumardji Ceritakan Proses Bhayangkara FC Gaet Eks Gelandang Inter Milan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |07:19 WIB
Rekrut Radja Nainggolan, Sumardji Ceritakan Proses Bhayangkara FC Gaet Eks Gelandang Inter Milan
Radja Nainggolan merapat ke Bhayangkara FC. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

JAKARTA Radja Nainggolan menjadi rekrutan anyar Bhayangkara FC pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024. Chief Operating Officer Bhayangkara FC, Sumardji, pun menceritakan proses timnya bisa merekrut eks gelandang Inter Milan itu.

Sumardji menyampaikan bahwa pembicaraan berawal ketika Radja Nainggolan ditunjuk menjadi duta promosi Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. Dari situ, pihak The Guardian -julukan Bhayangkara FC- mulai menjajaki pembicaraan dengan sang agen sampai akhirnya mencapai kata sepakat.

Radja Nainggolan

“Kami mengambil Radja Nainggolan itu prosesnya sebenarnya bukan ujug-ujug begitu ya,” papar Sumardji kepada awak media di Jakarta, dikutip Jumat (1/12/2023).

“Prosesnya Radja Nainggolan sebagai ambassador timnas U-17, ketika itu kami berbincang bincang gitu ya, kebetulan ada agennya. Kita juga ada agen yang berbicara antara agen ini,” sambungnya.

“Waktu berjalan dan pada akhirnya menemui satu titik kesepakatan. Dan akhirnya, Radja juga mau datang, walaupun kondisi Bhayangkara boleh dikatakan saat ini ada di zona merah,” jelas Sumardji.

