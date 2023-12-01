Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Duel Xavi Hernandez vs Diego Simeone yang Berlanjut ke Pinggir Lapangan

LAGA Barcelona vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 bisa dibilang sebagai duel Xavi Hernandez vs Diego Simeone yang berlanjut ke pinggir lapangan. Sebab, kedua juru taktik tersebut sebelumnya pernah menjadi lawan satu sama lain ketika masih berstatus sebagai pemain.

Blaugrana –julukan Barcelona- akan menjamu Los Rojiblancos –julukan Atletico Madrid- pada pekan ke-15 Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan big match tersebut bakal dilangsungkan di Estadi Olimpic Lluis Companys, Senin 4 Desember 2023 dini hari WIB.

Barcelona dan Atletico Madrid saat ini sama-sama memiliki 31 poin. Los Rojiblancos -julukan Atletico- yang masih memiliki satu pertandingan tersisa untuk dimainkan, berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol 2023-2024, di atas Blaugrana yang menempati posisi keempat.

Selain faktor poin yang sama, duel Barcelona vs Atletico Madrid akan menjadi pertandingan yang menarik dari sudut pandang taktis. Filosofi Xavi yang ingin timnya menjaga bola dan memainkan sepakbola menyerang, berbeda dengan Diego Simeone yang rela melepaskan penguasaan bola.

Pada 2016, Xavi mengkritik gaya sepakbola yang diterapkan Atletico Madrid asuhan Simeone. Hal itu terjadi kala Xavi bermain di Qatar.

“Saya tidak suka melihat tim yang duduk diam. Itu bukan gaya yang seharusnya dimiliki klub besar,” kata Xavi dalam wawancara di acara Universo Valdano.

Menanggapi hal tersebut, Simeone pun turut bereaksi. Alih-alih meradang dikritik, dia justru menghargai penilaian yang diutarakan rivalnya itu.

“Saya menghormati semua pendapat, karena kita semua bisa menjadi benar di dunia sepakbola. Saya hanya ingin memaksimalkan pemain yang saya miliki,” timpal Simeone.