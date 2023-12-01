Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Newcastle United vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Misi Setan Merah Tembus 5 Besar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |19:16 WIB
Prediksi Skor Newcastle United vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Misi Setan Merah Tembus 5 Besar!
Manchester United siap rebut poin penuh di markas Newcastle United. (Foto: Reuters)
A
A
A

PREDIKSI skor Newcastle United vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Laga big match pada pekan ke-14 tersebut bakal dilangsungkan di St. James' Park, Newcastle, pada Minggu, 3 Desember 2023 pukul 03.00 WIB.

The Magpies -julukan Newcastle United- saat ini berada di peringkat ketujuh pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan 23 poin. Sementara itu, Manchester United berada satu tingkat di atas tim tamu dengan perbedaan 1 poin dengan koleksi 24 angka.

Meski berstatus tim tamu, Setan Merah -julukan Manchester United- diyakini bertekad mencuri poin di markas Newcastle United. Sebab, Alejandro Garnacho cs memiliki misi menembus peringkat 5 besar yang kini masih ditempati Tottenham Hotspur dengan 26 poin.

Namun, Manchester United masih memiliki PR karena berada dalam performa yang inkonsisten. Pada laga teranyarnya, pasukan Erik Ten Hag itu telah ditahan imbang Galatasaray dengan skor 3-3 di Liga Champions 2023-2024.

Newcastle United vs Chelsea

Nasib serupa juga dialami oleh Newcastle United yang harus puas mendapat satu poin usai ditahan PSG dengan skor 1-1 di Liga Champions 2023-2024. The Magpies belum mencapai kemajuan mereka di kompetisi domestik musim ini.

Di sisi lain, pertahanan Setan Merah juga sedang buruk dalam kompetisi ini. Sehingga, laga Newcastle United vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 diprediksi akan berakhir dengan skor imbang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/11/1655175/catatan-akhir-tahun-sepak-bola-indonesia-gagal-ke-piala-dunia-emas-sea-games-melayang-nxs.webp
Catatan Akhir Tahun Sepak Bola Indonesia: Gagal ke Piala Dunia, Emas SEA Games Melayang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/09/pemain_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Mimpi Piala Dunia Pupus, Kevin Diks Ajak Timnas Indonesia Fokus Piala Asia 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement