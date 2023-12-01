Prediksi Skor Newcastle United vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Misi Setan Merah Tembus 5 Besar!

PREDIKSI skor Newcastle United vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Laga big match pada pekan ke-14 tersebut bakal dilangsungkan di St. James' Park, Newcastle, pada Minggu, 3 Desember 2023 pukul 03.00 WIB.

The Magpies -julukan Newcastle United- saat ini berada di peringkat ketujuh pada klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan 23 poin. Sementara itu, Manchester United berada satu tingkat di atas tim tamu dengan perbedaan 1 poin dengan koleksi 24 angka.

Meski berstatus tim tamu, Setan Merah -julukan Manchester United- diyakini bertekad mencuri poin di markas Newcastle United. Sebab, Alejandro Garnacho cs memiliki misi menembus peringkat 5 besar yang kini masih ditempati Tottenham Hotspur dengan 26 poin.

Namun, Manchester United masih memiliki PR karena berada dalam performa yang inkonsisten. Pada laga teranyarnya, pasukan Erik Ten Hag itu telah ditahan imbang Galatasaray dengan skor 3-3 di Liga Champions 2023-2024.

Nasib serupa juga dialami oleh Newcastle United yang harus puas mendapat satu poin usai ditahan PSG dengan skor 1-1 di Liga Champions 2023-2024. The Magpies belum mencapai kemajuan mereka di kompetisi domestik musim ini.

Di sisi lain, pertahanan Setan Merah juga sedang buruk dalam kompetisi ini. Sehingga, laga Newcastle United vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 diprediksi akan berakhir dengan skor imbang.