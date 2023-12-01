Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Liga Inggris 2023-2024 Pekan Ke-14: Newcastle United vs Manchester United hingga Manchester City vs Tottenham Hotspur!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |16:30 WIB
Manchester United bakal bertamu ke markas Newcastle United di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-14 akan diulas Okezone. Sebanyak 10 pertandingan bakal dimainkan pada Sabtu hingga Minggu, 2-3 Desember 2023 ini termasuk duel Newcastle United vs Manchester United hingga Manchester City vs Tottenham Hotspur.

Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-14 akan dibuka oleh duel Arsenal vs Wolverhampton Wanderers di Emirates Stadium, Sabtu, 2 Desember 2023 pukul 22.00 WIB. Di atas kertas, The Gunners -julukan Arsenal- lebih diunggulkan untuk memenangkan laga ini.

Sebab, Arsenal punya modal positif usai berhasil meraih kemenangan telak atas Lens dengan skor 6-0 di Liga Champions 2023-2024. Sementara itu, Wolverhampton menelan kekalahan atas Fulham dengan skor 2-3 di Liga Inggris 2023-2024 pekan lalu.

Beberapa jam setelah duel Arsenal vs Wolves kelar, ada laga big match antara Newcastle United vs Manchester United, Minggu (3/12/2023) pukul 03.00 WIB di Stadion St James's Park. Setan Merah -julukan Manchester United- berada dalam performa yang inkonsisten.

Manchester United

Pada laga teranyar, pasukan Erik Ten Hag itu baru saja meraih hasil imbang 3-3 di Liga Champions 2023-2024. Nasib serupa juga dialami oleh The Magpies -julukan Newcastle United- yang harus puas ditahan imbang PSG dengan skor 1-1 di Liga Champions 2023-2024.

Selain duel di atas, juga ada laga super big match antara Manchester City vs Tottenham Hotspurs di Etihad Stadium, Minggu (3/12/2023) pukul 23.30 WIB. The Citizens -julukan Manchester City- tentu memiliki misi mencuri poin penuh demi mengkudeta Arsenal.

