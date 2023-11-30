Breaking News: Timnas Indonesia Resmi Turun Peringkat di Ranking FIFA November 2023, Malaysia Melesat Tajam!

Timnas Indonesia resmi turun peringkat di ranking FIFA November 2023. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia resmi turun peringkat di ranking FIFA November 2023. Kepastian itu didapat setelah Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) mengeluarkan perhitungan ranking secara resmi untuk November 2023.

Skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia– turun satu posisi dari peringkat 145 ke 146 dunia karena kehilangan 5,81 poin di ranking FIFA November 2023. Penyebab skuad asuhan Shin Tae-yong kehilangan 5,81 poin imbas hasil buruk di dua laga awal Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni tumbang 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 kontra Filipina.

(Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

Alhasil, poin Timnas Indonesia di ranking FIFA November 2023 adalah 1,064.01 angka. Timnas Indonesia bisa memperbaiki ranking FIFA mereka asalkan tampil mengejutkan di Piala Asia 2023.

Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Jepang, Vietnam dan Irak. Lantas, bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara lain?

Timnas Malaysia tercatat sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA November 2023. Tak tanggung-tanggung, skuad asuhan Kim Pan-gon ini naik tujuh posisi dari peringkat 137 ke 130 dunia!

Melesatnya posisi Malaysia setelah Faisal Halim dan kawan-kawan menyapu bersih dua laga awal Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan, yakni menumbangkan Kirgistan 4-3 dan Taiwan 1-0.