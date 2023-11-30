Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Satu Grup di Piala Asia 2023, Ini Satu Keuntungan Timnas Indonesia dibandingkan Timnas Vietnam

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |17:01 WIB
Satu Grup di Piala Asia 2023, Ini Satu Keuntungan Timnas Indonesia dibandingkan Timnas Vietnam
Timnas Indonesia bersua Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dan Timnas Vietnam satu grup di Piala Asia 2023. Meski tergabung satu grup, skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia- memiliki satu keuntungan dibandingkan The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam. Apa keuntungannya? Simak jawabannya di sini.

Tiimnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak, di fase Grup D turnamen bergengsi antarnegara Asia itu.

Timnas Indonesia

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia lebih dulu bertemu Irak pada 15 Januari 2024, kemudian melawan Vietnam pada 19 Januari 2024 dan menghadapi Jepang pada 24 Januari 2024. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam jika ingin menjaga asal lolos ke fase gugur.

Pasalnya, Jepang dan Irak di atas kertas lebih diunggulkan menjadi dua tim teratas di Grup D daripada Timnas Indonesia dan Vietnam. Sebagai informasi, dua tim teratas dari enam grup, plus empat tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Sebagai persiapan Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024. Berbeda dengan skuad Garuda, Timnas Vietnam hanya akan menjalani TC di tanah airnya sendiri sebelum terbang ke Qatar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/13/51/1655161/jadwal-bulu-tangkis-sea-games-2025-hari-ini-delapan-wakil-indonesia-berebut-tiket-final-egk.webp
Jadwal Bulu Tangkis SEA Games 2025 Hari Ini: Delapan Wakil Indonesia Berebut Tiket Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/13/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Minta Kisi-Kisi dari Sabar/Reza untuk Kalahkan Unggulan Malaysia di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement