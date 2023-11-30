Satu Grup di Piala Asia 2023, Ini Satu Keuntungan Timnas Indonesia dibandingkan Timnas Vietnam

TIMNAS Indonesia dan Timnas Vietnam satu grup di Piala Asia 2023. Meski tergabung satu grup, skuad Garuda –julukan Timnas Indonesia- memiliki satu keuntungan dibandingkan The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam. Apa keuntungannya? Simak jawabannya di sini.

Tiimnas Indonesia akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong segrup dengan Vietnam, Jepang, dan Irak, di fase Grup D turnamen bergengsi antarnegara Asia itu.

Sesuai jadwal, Timnas Indonesia lebih dulu bertemu Irak pada 15 Januari 2024, kemudian melawan Vietnam pada 19 Januari 2024 dan menghadapi Jepang pada 24 Januari 2024. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Vietnam jika ingin menjaga asal lolos ke fase gugur.

Pasalnya, Jepang dan Irak di atas kertas lebih diunggulkan menjadi dua tim teratas di Grup D daripada Timnas Indonesia dan Vietnam. Sebagai informasi, dua tim teratas dari enam grup, plus empat tim peringkat ketiga terbaik akan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Sebagai persiapan Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan memulai pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember hingga 6 Januari 2024. Berbeda dengan skuad Garuda, Timnas Vietnam hanya akan menjalani TC di tanah airnya sendiri sebelum terbang ke Qatar.