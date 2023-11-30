Radja Nainggolan Pernah Digaji Rp2,87 Miliar per Minggu, Terulang di Bhayangkara FC?

RADJA Nainggolan pernah digaji 146 ribu pounds atau sekira Rp2,87 miliar per minggu. Mengutip dari Salary Sport, Radja Nainggolan menerima nominal ini ketika memperkuat Inter Milan pada 2020. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah nominal di atas juga diterima Radja Nainggolan bersama Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024?

Sekadar diketahui, Radja Nainggolan dikonfirmasi akan bergabung dengan The Guardians –julukan Bhayangkara FC- di sisa putaran kedua Liga 1 2023-2024. Kabar ini disampaikan Chief Operating Officer Bhayangkara FC, Sumardji, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu 29 November 2023.

Sumardji memastikan Radja Nainggolan sudah menekan kontrak dengan Bhayangkara FC beberapa hari yang lalu. Namun, belum diketahui detail kontrak yang akan didapat pemain 35 tahun yang mempunyai darah Suku Batak tersebut bersama The Guardians.

“Ya (Radja Nainggolan ke Bhayangkara FC). Tekan kontrak sudah beberapa hari yang lalu,” singkat Sumardji ketika dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (29/11/2023).

Radja Nainggolan sebelumnya berstatus tanpa klub setelah meninggalkan klub Italia, SPAL, pada 1 Juli 2023. Pemain 35 tahun itu kemudian sempat aktif berkegiatan di Indonesia untuk mempromosikan Piala Dunia U-17 2023 hingga pada akhirnya terjadi kesepakatan dengan Bhayangkara FC.