HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tutup Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2023-2024 dengan Lepas 2 Pemain!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |00:06 WIB
Persija Jakarta Tutup Bursa Transfer Paruh Musim Liga 1 2023-2024 dengan Lepas 2 Pemain!
Persija Jakarta lepas dua pemain jelang penutupan bursa transfer (Foto: PT LIB)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta menutup bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 dengan melepas dua pemain yakni Alfriyanto Nico Saputro dan Dandi Maulana. Mereka kini menatap kehidupan baru.

Nico dilepas ke PSIM Yogyakarta di Liga 2 2023-2024 dengan status pinjaman dan Dandi ditebus RANS Nusantara FC. Sebelumnya, Skuad Macan Kemayoran juga meminjamkan Witan Sulaeman ke Bhayangkara FC.

Alfriyanto Nico

Nico mengatakan akan memaksimalkan masa peminjaman tersebut untuk mendapatkan pengalaman. Sebab, dia optimistis akan mendapatkan jam terbang lebih baik.

“Saya akan mencari ilmu sebanyak-banyaknya di PSIM. Yang pasti waktu peminjaman ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya agar bisa berkembang menjadi pemain yang lebih baik. Sampai jumpa lagi di musim depan,” ujar Nico dilansir dari laman PT LIB, Kamis (30/11/2023).

Sementara itu, Dandi mengatakan Persija meninggalkan kesan mendalam buatnya. Oleh karena itu, dia senang pernah menjadi bagian dari klub kebanggaan masyarakat Jakarta tersebut.

“Banyak sekali pengalaman dan cerita yang saya dapat di Persija, di luar maupun di dalam lapangan," ujar Dandi.

Halaman:
1 2
      
