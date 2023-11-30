Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Benfica vs Inter Milan di Liga Champions 2023-2024: Comeback, Nerazzurri Paksa Laga Berakhir 3-3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |05:04 WIB
Hasil Benfica vs Inter Milan di Liga Champions 2023-2024: <i>Comeback</i>, <i>Nerazzurri</i> Paksa Laga Berakhir 3-3
Laga Benfica vs Inter Milan berakhir 3-3 di Stadion Da Luz (Foto: Reuters/Pedro Nunes)
A
A
A

LISBON - Hasil Benfica vs Inter Milan di Liga Champions 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Da Luz, Lisbon, Kamis (30/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-3.

Benfica unggul duluan 3-0 di babak pertama berkat hattrick Joao Mario (5', 13', 34'). Namun, Inter sukses comeback di babak kedua berkat gol Marko Arnautovic (51'), Davide Frattesi (58'), dan penalti Alexis Sanchez (72').

Joao Mario mengemas hattrick sehingga babak pertama laga Benfica vs Inter Milan berakhir 3-0 (Foto: Reuters/Pedro Nunes)Joao Mario mengemas hattrick sehingga babak pertama laga Benfica vs Inter Milan berakhir 3-0 (Foto: Reuters/Pedro Nunes)

Jalannya Pertandingan

Tampil dengan lapis dua, Inter Milan sejatinya cukup menguasai pertandingan. Namun, gawang Emil Audero langsung bobol di menit kelima. Operan Casper Tengstedt berhasil diselesaikan dengan manis oleh Joao Mario.

Selang delapan menit, Tengstedt lagi-lagi merepotkan Inter. Dia mencuri bola dari kaki Kristjan Asllani lalu memberi umpan ke tengah kotak penalti. Di sana, Joao Mario sudah siap dan menceploskan bola ke gawang Audero untuk kedua kali.

Inter mencoba membalas di menit ke-26. Marko Arnautovic menerima umpan terobosan lalu berusaha melepaskan tembakan. Sayangnya, Anatoliy Trubin dengan cepat menutup ruang tembak sekaligus menyelamatkan gawangnya.

Menit ke-34, gol kembali tercipta bagi Benfica. Upaya Tengstedt melakukan 1-2 dengan rekan setimnya gagal. Akan tetapi, bola jatuh di kaki Joao Mario yang langsung menggenapkan hattrick. Skor 3-0 itu bertahan hingga rehat.

Selepas rehat, Inter justru bermain kesetanan. Mereka memperkecil skor di menit ke-51 lewat Arnautovic. Gol sempat dianulir tetapi kemudian wasit memberikan gol usai berdiskusi dengan VAR.

