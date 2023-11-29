5 Pesepakbola Top Dunia yang Khianati Negara Kelahirannya demi Perkuat Tim Nasional Lain, Nomor 1 Sahabat Cristiano Ronaldo!

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang khianati negaranya demi perkuat tim nasional lain. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang khianati negara kelahirannya demi perkuat tim nasional lain akan diulas Okezone. Saat ini di Indonesia ramai istilah naturalisasi setelah pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendorong PSSI membantu sejumlah pemain keturunan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Di era kepelatihan Shin Tae-yong, ada beberapa nama pemain keturunan yang sah mendapatkan paspor Indonesia, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Rafael Struick dan Ivar Jenner.

Namun, selain nama-nama di atas, ada sejumlah pesepakbola top dunia yang memilih mengkhianati negara kelahirannya demi memperkuat tim nasional lain. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang khianati negara kelahirannya demi perkuat tim nasional lain:

5. Diego Costa (Brasil ke Spanyol)





Diego Costa sempat dua kali membela Timnas Brasil di laga uji coba pada 2013. Dalam aturan FIFA saat itu, selama si pemain belum tampil di laga resmi (di level senior), pesepakbola yang bersangkutan diizinkan berganti tim nasional.

Alhasil pada 2014, Diego Costa memilih memperkuat Spanyol. Diego Costa eligible membela Spanyol karena sudah lama berkarier di Negeri Matador. sayangnya, karier Diego Costa di Timnas Spanyol tidak mulus. Ia hanya empat tahun (2014-2018) membela Spanyol dengan koleksi 10 gol dari 24 pertandingan.

4. Miroslav Klose (Polandia ke Jerman)





Miroslav Klose lahir di Opole, Polandia pada 1978. Baru di usia delapan tahun atau pada 1986, Klose mengikuti kedua orangtuanya pindah ke Jerman.

Dari sinilah, karier sepakbola Miroslav Klose berkembang. Meski memiliki kesempatan membela Timnas Polandia, Miroslav Klose memilih memperkuat Timnas Jerman.

Keputusan itu masuk kategori tepat, mengingat Klose sukses besar bersama Jerman. Dalam periode 2001-2014, Klose mencetak 71 gol dari 137 laga bersama Timnas Jerman. Klose saat ini berstatus top skor sepanjang masa Piala Dunia dengan 16 gol, plus mengantarkan Jerman juara Piala Dunia 2014.