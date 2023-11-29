Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Kedatangan Pemain Naturalisasi Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:24 WIB
Timnas Vietnam Kedatangan Pemain Naturalisasi Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Vietnam kala berlaga. (Foto: VFF)
TIMNAS Vietnam kedatangan pemain naturalisasi jelang hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 dan Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang dimaksud adalah Filip Nguyen.

Kabar kedatangan pemain naturalisasi di skuad Timnas Vietnam ini diungkap oleh media Vietnam, yakni The Thao 247. Mereka menyebut Filip Nguyen akan resmi dinaturalisasi pada 5 Desember 2023.

Flip Nguyen

Dengan begitu, Filip Nguyen bisa segera membela Timnas Vietnam. Terdekat, tim berjuluk The Golden Warriors itu akan menghadapi Timnas Jepang dalam ajang Piala Asia 2023. Laga itu akan digelar pada 14 Januari 2024.

Setelah itu, Timnas Vietnam akan melawan Timnas Indonesia pada 19 Januari 2024 di ajang yang sama. Terakhir, pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023, Vietnam akan melawan Irak pada 24 Januari 2024.

Selain di Piala Asia 2023, Timnas Vietnam juga akan menghadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2023. Laga itu akan digelar 21 dan 26 Maret 2024.

“Timnas Vietnam akan resmi mendapat jasa Filip Nguyen pada Desember mendatang,” tulis judul artikel media Vietnam, The Thao 247, dikutip Rabu (29/11/2023).

“Pada musim 2023, Filip Nguyen kembali ke Vietnam untuk bermain dengan harapan bisa mengenakan seragam timnas. Namun, kiper luar negeri Vietnam itu absen dari dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia karena kewarganegaraan,” lanjutnya.

“Pada Januari 2024, Timnas Vietnam akan mengikuti pertandingan di Piala Asia. Filip Nguyen diperkirakan akan resmi menjadi warga negara dengan dinaturalisasi pada 5 Desember. Dengan kelas Eropa yang melekat, peluang kiper kelahiran 1992 itu dipanggil oleh pelatih Troussier sangat tinggi,” jelas media Vietnam itu.

