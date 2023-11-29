Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Apakah Radja Nainggolan Bisa Perkuat Timnas Indonesia jika Gabung Bhayangkara FC?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:14 WIB
Apakah Radja Nainggolan Bisa Perkuat Timnas Indonesia jika Gabung Bhayangkara FC?
Radja Nainggolan bisa perkuat Timnas Indonesia jika gabung Bhayangkara FC? (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

APAKAH Radja Nainggolan bisa memperkuat Timnas Indonesia jika gabung Bhayangkara FC di penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024 hari ini, Rabu (29/11/2023)? Rumor kehadiran Radja Nainggolan di klub berjuluk The Guardian dimunculkan akun media sosial yang biasa membahas seputar sepakbola Indonesia termasuk transfer pemain, @indostransfer.

“Radja Nainggolan (35/MF) bakal bermain di sisa Liga 1 musim ini?! Mantan penggawa Timnas Belgia tersebut dikabarkan bakal perkuat Bhayangkara FC,” tulis akun @indostransfer.

Radja Nainggolan

(Radja Nainggolan dikabarkan gabung Bhayangkara FC. (Foto: X/@indostransfer)

“Radja Nainggolan terakhir membela klub Italia, SPAL (2nd tier) di putaran kedua musim 2022/23. Last minute deal?!,” sambung akun tersebut.

Jika berhasil didadatangkan, Radja Nainggolan akan menjadi pemain asing keenam Bhayangakra FC di Liga 1 2023-2024. Radja Nainggolan menyusul lima nama lain yang lebih dulu memperkuat The Guardian yakni Anderson Salles (Brasil), George Blackwood (Australia), Junior Brandao (Madura United), Matias Mier (Uruguay) dan Zulfahmi Arifin (Singapura).

Radja Nainggolan dibutuhkan Bhayangkara FC yang berhasrat keluar dari zona degradasi (posisi 18). Hingga pekan ke-20 Liga 1 2023-2024 atau ketika kompetisi menyisakan 14 pertandingan, Bhayangkara FC terjerembab di posisi juru kunci dengan 10 angka.

Bhayangkara FC terpaut 12 poin dari Persita Tangerang di posisi 15, atau batas akhir tim yang terhindar dari degradasi. Sekarang yang jadi pertanyaan, jika mantan pemain AS Roma dan Inter Milan ini memperkuat Bhayangkara FC, apakah Radja Nainggolan yang berdarah Batak dapat membela Timnas Indonesia?

Halaman:
1 2
      
