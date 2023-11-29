Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mantan Gelandang Timnas Belgia Radja Nainggolan Dikabarkan Gabung Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |12:37 WIB
Mantan Gelandang Timnas Belgia Radja Nainggolan Dikabarkan Gabung Bhayangkara FC di Liga 1 2023-2024
Radja Nainggolan dikabarkan gabung Bhayangkara FC. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

MANTAN gelandang Timnas Belgia, Radja Nainggolan, dikabarkan gabung Bhayangkara FC di penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024, Rabu (29/11/2023). Kabar itu disampaikan akun media sosial yang biasa membahas isu seputar sepakbola Indonesia termasuk transfer pemain, @indostransfer.

“Radja Nainggolan (35/MF) bakal bermain di sisa Liga 1 musim ini?! Mantan penggawa Timnas Belgia tersebut dikabarkan bakal perkuat Bhayangkara FC,” tulis akun @indostransfer.

Radja Nainggolan

(Radja Nainggolan dikabarkan masuk radar Bhayangkara FC. (Foto: Twitter/@indostransfer)

“Radja Nainggolan terakhir membela klub Italia, SPAL (2nd tier) di putaran kedua musim 2022/23. Last minute deal?!,” sambung akun tersebut.

Radja Nainggolan yang pernah membela klub-klub top Italia seperti AS Roma dan Inter Milan ini, berstatus tanpa klub per 1 Juli 2023. Klub terakhir yang dibela gelandang 35 tahun itu adalah klub Serie B Italia, SPAL.

Meski sudah lima bulan menganggur, Radja Nainggolan diprediksi masih memiliki fisik yang prima. Hal itu terlihat saat Radja Nainggolan hadir di Indonesia sebagai duta Piala Dunia U-17 2023 Indonesia medio bulan lalu.

Jika benar Radja Nainggolan hadir, The Guardian –julukan Bhayangkara FC– melengkapi kuota enam pemain asing. Sekadar diketahui, skuad asuhan Mario Gomez ini telah memiliki Anderson Salles (Brasil), George Blackwood (Australia), Junior Brandao (Madura United), Matias Mier (Uruguay) dan Zulfahmi Arifin (Singapura).

