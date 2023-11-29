Timnas Indonesia Diuntungkan Gara-Gara Laga Jepang vs Thailand Disiarkan Langsung Jelang Piala Asia 2023?

TIMNAS Indonesia diuntungkan gara-gara laga Jepang vs Thailand disiarkan langsung jelang Piala Asia 2023? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Vietnam dan Irak.

Berhubung akan menghadapi Vietnam dan Timnas Indonesia yang notabene tim asal Asia Tenggara, Jepang melakukan persiapan matang. Skuad asuhan Hajime Moriyasu itu akan menghadapi tim Asia Tenggara lain, Thailand, dalam laga uji coba bertajuk Toyo Tires Cup 2024 pada1 Januari 2024.

(Laga Jepang vs Thailand disiarkan secara langsung. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

Thailand dipilih Jepang tentunya demi mempelajari gaya permainan Timnas Indonesia dan Vietnam. Untung bagi Timnas Indonesia, laga Jepang vs Thailand disiarkan secara langsung di salah satu stasiun televisi Jepang, NHK, berdasarkan unggahan yang dibuat akun Instagram @japanfootballassociation.

Berhubung laga digelar terbuka, tentunya menguntungkan Timnas Indonesia. sebab, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dapat mempelajari lebih lanjut gaya permainan Kaoru Mitoma dan kawan-kawan.

Jepang sendiri merupakan salah satu kekuatan utama sepakbola dunia saat ini. dalam delapan laga terakhir, Jepang selalu menang.

Dalam rentetan kemenangan itu, Jepang sempat menghajar Jerman 4-1 dan Turki 4-2. Apakah ini pertanda Timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Jepang?