HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia dan Vietnam Diremehkan Eks Striker Timnas Irak: Kualitas Sederhana, Bukan Tim Kuat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:55 WIB
Timnas Indonesia dan Vietnam Diremehkan Eks Striker Timnas Irak: Kualitas Sederhana, Bukan Tim Kuat!
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dan Timnas Vietnam diremehkan eks striker Timnas Irak, yakni Ahmad Mnajed. Dia menyebut kedua tim itu bukanlah tim kuat karena punya kualitas yang sederhana.

Tak ayal, Mnajed memperingatkan Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- untuk lebih waspada dalam menatap laga-laga lainnya, baik di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ataupun Piala Asia 2023. Dia tak mau Irak terlena dengan kemenangan yang sudah diraih Irak kala melawan Timnas Indonesia dan Vietnam.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak

Ya, Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama menelan kekalahan dari Irak di laga fase Grup F putaran kedya Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dihajar (1-5), sedangkan The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- menelan kekalahan menyakitkan (0-1).

Kendati menang, Mnajed mengkritisi lini pertahanan Singa Mesopotamia yang dianggap masih belum kuat. Sehubungan dengan itu, Mnajed menganggap kualitas pertahanan Timnas Irak tidak bisa dinilai dari dua pertandingan melawan Timnas Indonesia dan Vietnam.

“Sistem pertahanan bukan hanya masalah sulit bagi pelatih Jesus Casas, tapi juga masalah abadi sepak bola Irak. Krisis pertahanan sudah di luar kendali pelatih Jesus Casas, karena kualitas pemain di lini pertahanan tidak tinggi,” kata Mnajed, dilansir dari Soha VN, Selasa (28/11/2023).

“Pelatih Jesus Casas tidak boleh terkecoh dengan hasil kemenangan melawan Indonesia dan Vietnam. Ini hanyalah tim dengan kualitas sederhana, bukan tim kuat. Di Piala Asia, tim Irak harus bersaing dengan lawan-lawan top Asia,” tambahnya.

