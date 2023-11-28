Penyebab Bambang Pamungkas Tak Setuju Shin Tae-yong Dipecat dari Timnas Indonesia

PENYEBAB Bambang Pamungkas tak setuju Shin Tae-yong dipecat dari Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Setidaknya ada dua alasan kenapa Bepe –sapaan akrab Bambang Pamungkas– berharap Shin Tae-yong mendapatkan perpanjangan kontrak ketika masa baktinya bersama Timnas Indonesia berakhir pada Juni 2024.

Dalam pandangan Bepe, Timnas Indonesia mengalami perkembangan di bawah asuhan Shin Tae-yong. Bukti nyata bisa dilihat dari lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, sesuatu yang terakhir kali dicapai skuad Garuda pada 2007 (itu pun lolos karena berstatus sebagai tuan rumah).

(Shin Tae-yong kontraknya berakhir pada Juni 2024. (Foto: PSSI)

Selain itu, meroketnya peringkat FIFA Timnas Indonesia dapat dijadikan tolok ukur. setelah sempat terseok-seok di peringkat 170an dunia, Shin Tae-yong mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia ke tangga 146 dunia.

“Perkembangan Timnas Indonesia cukup baik, setelah absen lama di Piala Asia akhirnya kita lolos lagi,” kata Bambang Pamungkas, Okezone mengutip dari kanal YouTube Sport77 Official, Selasa (28/11/2023).

“Timnas Ini prosesnya sudah benar. Makanya saya khawatir ketika mendengar ada suara-suara yang mengatakan bahwa ‘diganti ajalah' (Shin Tae-yong)’, jujur saya khawatir,” ujar Bepe.

“Menurut pengalaman saya, mengganti pelatih bukan solusi tepat. Sebab, ketika saya membela tim nasional selama 13 tahun, kurang lebih ada 13 pelatih, jadi tak ada pola yang tepat,” tegas pria 43 tahun ini.

Alasan kedua Bambang Pamungkas berharap Shin Tae-yong mendapat perpanjangan kontrak karena khawatir performa skuad Garuda justru menurun setelah pergantian pelatih. Bepe menjadikan pemecatan Luis Milla pada akhir 2018 sebagai contoh.