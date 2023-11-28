Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Diperkuat Pemain Naturalisasi, Bambang Pamungkas Buka Suara

TIMNAS Indonesia asuhan Shin Tae-yong diperkuat pemain naturalisasi, pesepakbola legenda Tanah Air Bambang Pamungkas buka suara. Bepe –sapaan akrab Bambang Pamungkas– menyebut naturalisasi bukanlah hal yang salah.

“Menurut saya, naturalisasi bukanlah hal yang salah. Naturalisasi tidak melanggar aturan dan banyak negara di dunia melakukan hal yang sama (naturalisasi pemain),” kata Bambang Pamungkas, Okezone mengutip dari Sport77 Official.

(Shayne Pattynama, salah satu pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Dari 23 pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan melawan Filipina dan Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada lima pemain yang berstatus naturalisasi. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Marc Klok dan Rafael Struick.

Jumlahnya semakin bertambah jika Ivar Jenner pulih dari cedera dan empat pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi mendapatkan paspor Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

Namun, Bambang Pamungkas menyebut proyek naturalisasi harusnya hanya dijadikan target jangka pendek. Untuk jangka panjang PSSI wajib melakukan pembinaan pemain muda hingga perbaikan kompetisi demi mendapatkan pemain-pemain lokal yang brilian.

“Naturalisasi harusnya dipersiapkan untuk jangka pendek, sekira lima tahun. Setelah itu, kita harus menyiapkan agar generasi muda kita menjadi pemain bola yang lebih baik,” lanjut pria yang pernah memperkuat Timnas Indonesia pada 1999 hingga 2012 ini.