Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Diperkuat Pemain Naturalisasi, Bambang Pamungkas Buka Suara

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:14 WIB
Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong Diperkuat Pemain Naturalisasi, Bambang Pamungkas Buka Suara
Shin Tae-yong mengandalkan sejumlah pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

TIMNAS Indonesia asuhan Shin Tae-yong diperkuat pemain naturalisasi, pesepakbola legenda Tanah Air Bambang Pamungkas buka suara. Bepe –sapaan akrab Bambang Pamungkas– menyebut naturalisasi bukanlah hal yang salah.

“Menurut saya, naturalisasi bukanlah hal yang salah. Naturalisasi tidak melanggar aturan dan banyak negara di dunia melakukan hal yang sama (naturalisasi pemain),” kata Bambang Pamungkas, Okezone mengutip dari Sport77 Official.

Shayne Pattynama

(Shayne Pattynama, salah satu pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Dari 23 pemain Timnas Indonesia yang didaftarkan melawan Filipina dan Irak pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada lima pemain yang berstatus naturalisasi. Mereka ialah Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Marc Klok dan Rafael Struick.

Jumlahnya semakin bertambah jika Ivar Jenner pulih dari cedera dan empat pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi mendapatkan paspor Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Jay Idzes dan Nathan Tjoe-A-On.

Namun, Bambang Pamungkas menyebut proyek naturalisasi harusnya hanya dijadikan target jangka pendek. Untuk jangka panjang PSSI wajib melakukan pembinaan pemain muda hingga perbaikan kompetisi demi mendapatkan pemain-pemain lokal yang brilian.

“Naturalisasi harusnya dipersiapkan untuk jangka pendek, sekira lima tahun. Setelah itu, kita harus menyiapkan agar generasi muda kita menjadi pemain bola yang lebih baik,” lanjut pria yang pernah memperkuat Timnas Indonesia pada 1999 hingga 2012 ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/11/1654271/hasil-liga-champions-man-city-tundukkan-real-madrid-arsenal-melaju-mulus-zhx.jpg
Hasil Liga Champions: Man City Tundukkan Real Madrid, Arsenal Melaju Mulus
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Dipecat usai Real Madrid Dipermalukan Man City di Bernabeu? 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement