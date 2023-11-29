Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Ada Sponsor Utama Cabut, Persija Jakarta Alami Masalah Keuangan di Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |02:54 WIB
Gara-Gara Ada Sponsor Utama Cabut, Persija Jakarta Alami Masalah Keuangan di Liga 1 2023-2024
Persija Jakarta alami masalah finansial di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca buka-bukaan mengenai masalah keuangan yang dialami tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut di Liga 1 2023-2024. Menurut pemaparan Prapanca, masalah finansial itu terjadi karena ada sejumlah sponsor utama Persija yang cabut.

Ya, Prapanca mengonfirmasi semua kondisi itu terjadu karena ada sponsor Skuad Macan Kemayoran angkat kaki. Tentunya kenyataan pahit yang harus dihadapi Andritany Ardhiyasa dan kolega itu memberikan dampak kepada klub.

Prapanca pun mempersoalkan Persija yang tak memiliki kandang pasti. Faktor tersebut menurutnya cukup mempengaruhi masalah finansial Persija.

"(Masalah keuangan) semuanya lihat sendiri. Yang ada di baju itu kurang banyak (sponsor). Kedua, kami tidak punya stadion yang pasti. Dibandingkan dengan klub lain, satu-satunya, klub besar sekelas Persija itu tidak punya stadion tetap. Selalu kami dibuang. Padahal, kami ini klub besar. Salah satu klub besar di Indonesia," ucap Prapanca dalam ulang tahun ke-95 Persija di bilangan Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Persija Jakarta

"Kondisi itu membuat program dan rencana kami musim ini berantakan. Malangnya lagi, ada beberapa sponsor utama juga keluar,"tambahnya.

Pria berkacamata itu mengatakan timnya tidak tinggal diam begitu saja dengan persoalan tersebut. Hal tersebut dengan berusaha mendapatkan tambahan dana segar lewat bentuk kerja sama.

