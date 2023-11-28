Man of The Match Timnas Argentina U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023: Konstantin Heide

Konstantin Heide jadi man of the match laga Timnas Argentina U-17 vs Timnas Jerman U-17 (Foto: FIFA)

SOLO – Man of The Match Timnas Argentina U-17 vs Timnas Jerman U-17 di Semifinal Piala Dunia U-17 2023 sudah diketahui. Penjaga gawang Konstantin Heide dinilai tampil menonjol pada laga tersebut!

Timnas Jerman U-17 berhasil mengalahkan Timnas Argentina U-17 lewat adu penalti 3-3 (4-2) di semifinal Piala Dunia U-17 2023. Pertandingan itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Selasa (28/11/2023) sore WIB.

Tiga gol untuk Der Panzer dicetak oleh Paris Brunner (9’, 58’), dan Max Moerstedt (69’). Sementara, Timnas Argentina U-17 membalaskan via hattrick Agustin Ruberto (36’, 45+4’, 90+7’).

Kemenangan ini membuat Der Panzer mengakhiri penantian selama 38 tahun. Sebab diketahui, terakhir kali Timnas Jerman U-17 menembus final Piala Dunia U-17 adalah pada edisi 1985, atau lebih tepatnya saat turnamen pertama kali digelar.

Sayangnya, mereka dikalahkan Nigeria U-17 (0-2) dalam pertandingan final pertama tersebut. Alhasil, Jerman U-17 hingga saat ini belum pernah merengkuh trofi Piala Dunia U-17.

Sementara itu, usai pertandingan melawan Argentina U-17, Heide dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga tersebut. Penjaga gawang berusia 17 tahun itu tampil impresif sepanjang pertandingan dan berhasil menjadi pahlawan dalam babak adu penalti.