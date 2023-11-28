Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Rafael Struick Ogah Terima Endorse di Akun Media Sosialnya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:58 WIB
Penyebab Rafael Struick Ogah Terima Endorse di Akun Media Sosialnya
Rafael Struick belum terima endorse di akun media sosialnya. (Foto: PSSI)
PENYEBAB Rafael Struick ogah terima endorse di akun media sosialnya akan diulas Okezone. Penyerang sayap Timnas Indonesia itu merupakan salah satu pemain yang memiliki popularitas tinggi di Tanah Air.

Buktinya, akun Instagram pribadinya, @rafaelstruick sudah diikuti oleh lebih dari 1,2 juta followers. Kendati demikian, Rafael Struick tidak memanfaatkan hal ini untuk menerima endorse atau iklan agar menambah penghasilannya.

Rafael Struick

Winger berusia 20 tahun itu memutuskan menolak semua tawaran berbau bisnis yang datang kepadanya. Alasannya, karena Rafael Struick merasa saat ini belum waktunya untuk menerima tawaran tersebut lantaran kariernya masih panjang.

"Saya mendapat tawaran sponsorship semuanya kali ini, tapi aku menolaknya untuk saat ini. Itu semua masih terlalu baru bagi saya," ungkap Rafael Struick, mengutip dari media Belanda, AD.nl, Selasa (28/11/2023).

Bahkan, Rafael Struick mengaku tidak menyuruh orang lain untuk menjadi admin dalam mengoperasikan Instagram-nya. Pemain ADO Den Haag itu mengaku akun media sosialnya dikelola oleh dirinya sendiri.

"Terkadang rasanya seperti pekerjaan sampingan. Saya mempertimbangkan untuk menyerahkan beberapa hal kepada orang lain. Tapi, untuk saat ini saya akan melakukannya sendiri," jelas Rafael Struick.

