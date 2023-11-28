Aksi Rafael Struick Lindungi Pratama Arhan dari Pukulan Pemain Filipina

Rafael Struick ketika tampil untuk Timnas Indonesia di laga kontra Filipina (Foto: PSSI)

AKSI Rafael Struick yang lindungi Pratama Arhan dari pukulan pemain Filipina akan diulas oleh Okezone pada artikel ini.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia belum lama ini melawat ke Rizal Memorial Stadium, Manila, Filipina untuk melakoni pertandingan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Sayangnya, Rizal Memorial Stadium adalah lapangan yang menggunakan rumput sintetis. Ditambah lagi, kondisi lapangan yang keras membuat para punggawa skuad garuda kesulitan menjalani pertandingan.

Hal ini terlihat dari bagaimana para pemain Timnas Indonesia yang kesulitan di babak pertama. Sebaliknya, pemain Filipina yang terbiasa bermain di lapangan seperti itu terlihat nyaman memainkan skema yang mereka terapkan.

Selain berdampak pada permainan, kondisi lapangan yang kurang apik ini juga membuat banyak pemain Timnas Indonesia jadi korban. Salah satunya adalah Pratama Arhan yang baru masuk pada babak kedua.

Pada satu momen, Pratama Arhan diberi sebuah umpan lambung dari Jordi Amat. Untuk bisa mendapatkan bola itu, pemain tim Tokyo Verdy itu pun harus berduel dengan salah seorang pemain bertahan Filipina.

Namun lantaran lapangan yang buruk ditambah benturan dengan pemain lawan, Pratama Arhan akhirnya terjatuh dan tergeletak di lapangan karena kesakitan.

Melihat Pratama Arhan tergeletak, pemain yang berduel dengan Arhan itu kemudian datang menghampiri dan bersikap seakan peduli. Di saat bersamaan, dirinya juga menyuruh Arhan untuk segera bangkit dan tidak mengulur waktu.