4 Negara Asia yang Rontok di Fase Grup saat Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!

SEBANYAK empat negara Asia yang rontok di fase grup saat jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah Timnas Indonesia U-17.

Piala Dunia U-17 2023 telah memasuki babak semifinal pada saat ini. Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah sudah gugur sejak fase grup.

Namun, Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bukanlah tim asal Asia pertama yang gugur di fase grup saat jadi tuan rumah. Hal ini pernah terjadi kepada sejumlah negara Asia lainnya.

Berikut 4 Negara Asia yang Rontok di Fase Grup saat Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17

4. Korea Selatan





Korea Selatan menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U-17 2007. Namun, Timnas Korea Selatan U-17 gagal melewati fase grup pada saat itu.

Tergabung dalam Grup A bersama Peru, Kosta Rika, dan Togo, Korea Selatan hanya mampu finis ketiga. Mereka menang 2-1 atas Togo namun kalah 0-2 dari Kosta Rika dan 0-1 dari Peru sehingga hanya mampu mengumpulkan tiga poin.

3. Uni Emirat Arab





Uni Emirat Arab adalah tuan rumah pada edisi 2013 silam. Namun, mereka gagal total di fase grup karena selalu kalah dari tiga kali tampil.

Timnas Uni Emirat Arab U-17 mengawali turnamen dengan dikalahkan Honduras 1-2. Mereka kemudian dibantai Brasil dengan skor 1-6, dan menutup turnamen dengan kandas 0-2 dari Slovakia.