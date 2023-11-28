Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Asia yang Rontok di Fase Grup saat Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:10 WIB
4 Negara Asia yang Rontok di Fase Grup saat Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17, Nomor 1 Timnas Indonesia U-17!
Timnas Indonesia U-17 gagal lolos dari grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: LOC WCU17/NFL)
A
A
A

SEBANYAK empat negara Asia yang rontok di fase grup saat jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah Timnas Indonesia U-17.

Piala Dunia U-17 2023 telah memasuki babak semifinal pada saat ini. Timnas Indonesia U-17 selaku tuan rumah sudah gugur sejak fase grup.

Timnas Indonesia U-17

Namun, Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – bukanlah tim asal Asia pertama yang gugur di fase grup saat jadi tuan rumah. Hal ini pernah terjadi kepada sejumlah negara Asia lainnya.

Berikut 4 Negara Asia yang Rontok di Fase Grup saat Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17

4. Korea Selatan

Timnas Korea Selatan U-17

Korea Selatan menjadi tuan rumah pada Piala Dunia U-17 2007. Namun, Timnas Korea Selatan U-17 gagal melewati fase grup pada saat itu.

Tergabung dalam Grup A bersama Peru, Kosta Rika, dan Togo, Korea Selatan hanya mampu finis ketiga. Mereka menang 2-1 atas Togo namun kalah 0-2 dari Kosta Rika dan 0-1 dari Peru sehingga hanya mampu mengumpulkan tiga poin.

3. Uni Emirat Arab

Timnas Uni Emirat Arab U-17

Uni Emirat Arab adalah tuan rumah pada edisi 2013 silam. Namun, mereka gagal total di fase grup karena selalu kalah dari tiga kali tampil.

Timnas Uni Emirat Arab U-17 mengawali turnamen dengan dikalahkan Honduras 1-2. Mereka kemudian dibantai Brasil dengan skor 1-6, dan menutup turnamen dengan kandas 0-2 dari Slovakia.

Halaman:
1 2
      
