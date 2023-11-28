Media Malaysia Murka Usai Timnas Malaysia Disebut Masuk Grup Mudah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Ejek Timnas Indonesia

MEDIA Malaysia, Makan Bola, murka usai Timnas Malaysia disebut masuk grup mudah di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, media negeri Jiran tersebut juga mengejek Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang meraih hasil buruk di dua laga awalnya.

Seperti diketahui, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- sukses menyapu bersih dua laga awal Grup D Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan kemenangan. Tim besutan Kim Pan-gon itu menang 4-3 atas Kirgistan dan menekuk Taiwan dengan skor 1-0.

Hasil tersebut membuat Timnas Malaysia secara mengejutkan berada di puncak klasemen sementara Grup D. Hal itu yang membuat sejumlah netizen Asia Tenggara termasuk Indonesia menganggap Harimau Malaya masuk grup yang mudah.

Menanggapi hal itu, Makan Bola murka setelah Timnas Malaysia disebut masuk grup mudah. Media tersebut membantah bahwa Harimau Malaya tidak masuk grup yang mudah, sebaliknya tergabung di grup yang sulit.

"Tudingan nekat yang dilontarkan sejumlah netizen Indonesia terhadap jalan mudah Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia terbukti tidak masuk akal," bunyi pernyataan Makan Bola, dikutip Selasa (28/11/2023).

"Merujuk pada update terkini ranking FIFA, anak didik Kim Pan-gon tidak menghadapi lawan yang mudah seperti yang diutarakan," tambahnya.

"Lawan pertama Malaysia, Kyrgyzstan, berada di peringkat 102 dunia, sedangkan Oman, tim terbaik grup ini, berada di peringkat 72 dunia. Harimau Malaya kini menduduki peringkat 130 dunia disusul Taiwan di peringkat 154 dunia," tegas Makan Bola.