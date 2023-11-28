Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Usai Imbang Lawan Inter Milan, Adrien Rabiot Yakin Juventus Bakal Juara Liga Italia 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:55 WIB
Usai Imbang Lawan Inter Milan, Adrien Rabiot Yakin Juventus Bakal Juara Liga Italia 2023-2024
Adrien Rabiot di laga Juventus vs Inter Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

TURIN – Gelandang Juventus, Adrien Rabiot, begitu yakin timnya bisa merebut gelar juara Liga Italia 2023-2024. Hal itu diyakini usai Juventus mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1 saat melawan Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Bermain di Stadion Juventus, Senin 27 November 2023, Juventus membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol Dusan Vlahovic (27’). Tetapi, Inter Milan kemudian menyamakan kedudukan lewat aksi Lautaro Martinez pada menit ke-33.

Juventus vs Inter Milan

Kendati harus bermain imbang di kandang, Rabiot menilai bahwa ini adalah hasil yang bagus bagi Juventus. Mengingat, Inter Milan bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan.

“Saya pikir ini adalah hasil yang bagus. Tentu saja, kami ingin menang, tapi Inter Milan adalah tim yang sangat sulit untuk dilawan,” ucap Rabiot, dilansir dari Football Italia, Selasa (28/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654357/sepeda-gunung-moncer-rendy-varera-sumbang-medali-emas-keenam-kontingen-indonesia-kck.webp
Sepeda Gunung Moncer, Rendy Varera Sumbang Medali Emas Keenam Kontingen Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/striker_ramon_tanque_98_menjadi_penentu_kemenang.jpg
Komentar Berkelas Ramon Tanque usai Jadi Penentu Kemenangan Persib vs Bangkok United
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement