Usai Imbang Lawan Inter Milan, Adrien Rabiot Yakin Juventus Bakal Juara Liga Italia 2023-2024

TURIN – Gelandang Juventus, Adrien Rabiot, begitu yakin timnya bisa merebut gelar juara Liga Italia 2023-2024. Hal itu diyakini usai Juventus mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1 saat melawan Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024.

Bermain di Stadion Juventus, Senin 27 November 2023, Juventus membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol Dusan Vlahovic (27’). Tetapi, Inter Milan kemudian menyamakan kedudukan lewat aksi Lautaro Martinez pada menit ke-33.

Kendati harus bermain imbang di kandang, Rabiot menilai bahwa ini adalah hasil yang bagus bagi Juventus. Mengingat, Inter Milan bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan.

“Saya pikir ini adalah hasil yang bagus. Tentu saja, kami ingin menang, tapi Inter Milan adalah tim yang sangat sulit untuk dilawan,” ucap Rabiot, dilansir dari Football Italia, Selasa (28/11/2023).