HOME BOLA LIGA SPANYOL

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |02:07 WIB
Pemain Barcelona, Joao Cancelo. (Foto: Reuters)
MADRID - Pemain Barcelona, Joao Cancelo kecewa pasukannya gagal memetik poin penuh kala bertandang ke markas Rayo Vallecano di laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024. Menurut Cancelo kegagalan itu bukan karena mentalias para pemain Barcelona, melainkan ada masalah lain, yakni soal pengalaman.

Sebelumnya, mentalitas para pemain FC Barcelona dipertanyakan setelah hanya mampu membawa pulang satu poin dari kandang Rayo Vallecano. Laga pekan ke-14 Liga Spanyol 2023-2024 yang digelar di E

"Beberapa pertandingan sebelumnya kami bermain tidak sesuai yang diinginkan. Akan tetapi, kontra Rayo Vallecano kami bermain lebih baik, meskipun belum sempurna," tutur Cancelo dilansir dari Football Espana, Selasa (28/11/2023).

Pesepakbola asal Portugal itu mengakui bahwa mereka harus berbenah lebih baik lagi. Terutama dengan masih absennya gelandang andalan, Frenkie De Jong.

Rayo Vallecano vs Barcelona

"Saya pikir kami masih memiliki mentalitas untuk menang karena saya selalu melihat Barca menang," sambung Cancelo.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
